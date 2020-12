O mote foi dado num outro contexto por Rúben Amorim. “Aqui no Sporting estamos sempre unidos, a equipa do Sporting quando vai, vai com todos. Quando saía um do balneário iam todos e lá ia buscá-los. Não se passou nada de mais mas quando e onde vai um, vamos todos”, referiu o técnico, a propósito de toda a confusão que se gerou junto dos balneários após o empate frente ao Famalicão (e que levou à abertura de um processo de inquérito). A partir daí, e através das redes sociais, nasceu a frase “Onde vai um, vão todos”, visando as críticas à arbitragem de Luís Godinho e do VAR, Artur Soares Dias. E a corrente que foi prometida nos últimos dias viu-se mesmo, com centenas de adeptos entre Alcochete e Alvalade numa receção sem precedentes em tempos da pandemia.

Logo à saída da Academia, onde a equipa esteve concentrada antes do encontro frente ao P. Ferreira, dezenas e dezenas de adeptos saudaram a equipa não só à saída do centro de treinos mas também em algumas ruas ainda nessa zona da margem Sul. Mais tarde, em Alvalade, centenas de sócios e adeptos, grande parte pertencentes às claques Juventude Leonina e Diretivo Ultras XXI (que deixaram de ser consideradas claques do clube), esperaram a equipa junto ao Edifício Visconde de Alvalade, por onde o autocarro entra no recinto, com uma tarja que dizia “O VAR é sempre amigo quando o primeiro lugar está em perigo”, numa alusão ao jogo em Famalicão.