Como em muitas decisões mais sensíveis na União Europeia — e sobretudo as que são tomadas dando a volta ao texto (literalmente) —, as consequências do último Conselho Europeu não ficam absolutamente claras. Será que o que ficou plasmado nas conclusões da cimeira de líderes é suficiente para levar Hungria e Polónia ao caminho do Estado de direito, como consagrado nos tratados europeus? Ou a vinculação desse princípio aos novos fundos comunitários fica refém de um processo que se vai arrastar no tempo?

O Conselho Europeu, empurrado pelo trabalho da presidência alemã da UE, conseguiu alcançar um acordo que permite avançar com o Quadro Financeiro Plurianual até 2027 (superior a um bilião de euros) e o tão esperado Fundo de Recuperação económica (750 mil milhões de euros divididos entre subvenções e empréstimos), deixando para trás várias semanas de grande incerteza. Mas as reações de organizações de Direitos Humanos ao acordo mostram que as respostas àquelas perguntas não são unânimes, ao contrário do resultado da cimeira.

O documento com as conclusões da cimeira deixa claro, logo na abertura, que todos os estados-membros estão “empenhados em promover e respeitar os valores em que assenta a União, incluindo o Estado de direito, tal como estabelecido nos Tratados”, o que justificaria a declaração de vitória de muitos chefes de Estado e de Governo, bem como do Parlamento Europeu, que não queriam deixar cair este princípio.

“Acabamos de aprovar um acordo sólido sobre o mecanismo a ser implementado, respeitando o Estado de Direito. A Europa está a avançar, unida e a cumprir os seus valores”, escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, depois da cimeira.

Só que o texto não fica por aqui. Sublinha, por um lado, que a aplicação do chamado “mecanismo de condicionalidade” sobre o Estado de direito será “objetiva, justa, imparcial e baseada em factos, garantindo o devido processo legal, a não discriminação e a igualdade de tratamento dos Estados-Membros”; mas, sobretudo, desenrola uma série de alíneas com garantias, mas também ressalvas que tornam menos óbvia a aplicação do mecanismo e que deverão atrasar todo o processo.

Desde logo, a Comissão terá ainda de definir os critérios a serem usados para garantir o respeito do Estado de direito. O texto final da cimeira indica que a Comissão tenciona desenvolver e adotar orientações sobre a forma como irá aplicar o regulamento, incluindo uma metodologia para efetuar a sua avaliação”. Orientações que “serão desenvolvidas em estreita consulta com os Estados-membros”.

Só que, depois, o regulamento vai ter também de esperar pela Justiça. O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, e o líder ultranacionalista húngaro, Viktor Orbán, anunciaram já que vão pedir ao Tribunal de Justiça Europeu para avaliar se o mecanismo do Estado do direito pode estar ligado ao orçamento comunitário. Como reação a esse pedido, a vice-presidente da Comissão Europeia, Věra Jourová, disse acreditar que não deverá atrasar muito o processo: “Podemos estar a falar de meses e não de anos”.

Os dois governos dizem querer verificar se as regras da UE estão a ser cumpridas. E a verdade é que conseguiram garantir que a Comissão não vai aplicar o mecanismo até que haja uma decisão do tribunal. O documento da cimeira explica que se for interposto um recurso de anulação relativamente ao regulamento, “as orientações serão concluídas após o acórdão do Tribunal de Justiça, de forma a incorporar quaisquer elementos relevantes decorrentes desse acórdão”.

O Presidente da Comissão informará então “cabalmente o Conselho Europeu” e, “até que essas orientações sejam finalizadas, a Comissão não proporá medidas ao abrigo do regulamento”.

Fica ainda estabelecido no acordo que as medidas ao abrigo do mecanismo só serão consideradas quando outros procedimentos previstos no direito da União “não permitirem proteger o orçamento da União de forma mais eficaz”.

E não só “terão de ser proporcionais ao impacto das violações do Estado de direito na boa gestão financeira do orçamento da União ou nos interesses financeiros da União” como, além disso, “o nexo de causalidade entre essas violações e as consequências negativas para os interesses financeiros da União terão de ser suficientemente diretos e devidamente comprovados”.

Nada será feito de forma automática. Como se lê nas conclusões da cimeira, “a mera constatação de que ocorreu uma violação do Estado de Direito não é suficiente para acionar o mecanismo” e antes de qualquer abertura formal do procedimento haverá ainda “um diálogo aprofundado com o estado-membro em causa, para que lhe seja dada a possibilidade de resolver a situação”. A pedido desse país, o assunto pode ainda ir a Conselho Europeu, que “procurará formular uma posição comum sobre a matéria”.

Orban e Morawiecki conseguiram também que as medidas fossem aplicáveis ​​“apenas em relação às autorizações orçamentais iniciadas ao abrigo do novo Quadro Financeiro Plurianual, incluindo o Next Generation EU”. Ou seja, não há efeitos retroativos.

Por tudo isto, numa primeira declaração sobre o acordo, o primeiro-ministro húngaro — que tem eleições no início de 2022 —, parecia satisfeito: “Ganhou o bom-senso. Ganhamos porque em tempos difíceis, com a pandemia e os problemas económicos, não é altura para discussões políticas e ideológicas que nos travem”, disse Orban num vídeo publicado no Facebook.

A reação do Governo polaco foi, no entanto, bem diferente. Com dificuldades em gerir as divergências internas do seu Governo, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki falou para dentro, fazendo o que mais parece uma declaração de rendição: “Poderíamos ter acabado com um mecanismo de Estado de direito, mas sem o dinheiro”, afirmou Mateusz Morawiecki, citado pela Bloomberg, tentando explicar que não teve alternativa a deixar cair o veto. O primeiro-ministro polaco pediu ainda calma ao seu ministro da Justiça — líder de um dos pequenos partidos que seguram no poder o PiS (Lei e Justiça) de Morawiecki — depois de Zbigniew Ziobro ter criticado a decisão do seu chefe de Governo.

O Estado de direito “foi sacrificado” e o acordo “irá permitir danos irreparáveis”

Tendo em conta todas as ressalvas do acordo, concedidas pelos chefes de governo europeus à Hungria e à Polónia, várias organizações não governamentais manifestaram sérias dúvidas sobre se os Direitos Humanos saíram vencedores. Mal o acordo foi anunciado, a Amnistia Internacional alertou para os “danos irreparáveis” que a decisão dos líderes europeus provocará nos direitos humanos de Polónia e Hungria.

A organização chega a elogiar a manutenção desse princípio no acordo, “dada a terrível situação do Estado de direito na Hungria e na Polónia, com juízes e meios de comunicação independentes sob ataque”. Eve Geddie, diretor do gabinete da Amnistia Internacional junto das Instituições Europeias disse ser “justo que o Conselho Europeu tenha concordado em garantir que os países que têm acesso ao orçamento da UE cumpram os direitos fundamentais através de um ‘mecanismo de condicionalidade’”.

Só que a Amnistia considera que o texto ficou ferido com tantas concessões, que são meio caminho para o processo se arrastar indefinidamente. “É um golpe” — escreveu Eve Geddie — “que o atraso na sua implementação permita que os direitos e liberdades das pessoas na Polónia e na Hungria continuem a ser corroídos pelas respetivas autoridades”. E vai mesmo mais longe, dizendo que “irá permitir danos irreparáveis ​​aos direitos humanos das pessoas na Polónia e na Hungria e à integridade do Estado de direito em toda a UE”.

A Amnistia apela ainda para que a UE e os seus estados membros continuem “a aproveitar todas as ferramentas jurídicas, financeiras e políticas, incluindo o Artigo 7 do Tratado da UE, já à sua disposição, para proteger os direitos humanos e defender o Estado de Direito.”

Também organizações de direitos humanos da Polónia e da Hungria, citados pelo Guardian, dizem que não sobra quase nada das restrições que o Parlamento Europeu e o Conselho queriam impor. “O acordo de hoje é uma decisão política para aprovar o orçamento e, infelizmente, o mecanismo do Estado de Direito foi sacrificado. Está quase sem poder agora”, disseram as organizações aHang, da Hungria, e Akcja Demokracja, da Polónia, numa declaração conjunta.

O princípio do Estado de direito impede que os estados-membros tomem decisões arbitrárias e garante que os cidadãos têm acesso a um sistema judicial independente, algo que as instituições europeias entendem que tem estado a ser subvertido naqueles dois países — além da interferência desses governos nos media e do condicionamento da ação de organizações não governamentais e académicos.

Por isso, em 2017 e 2018, as instituições europeias abriram processos contra estes países ao abrigo do artigo 7º do Tratado da UE, que tentam, através do diálogo, evitar sanções, mas que, se tudo correr mal, podem levar mesmo à suspensão dos direitos de voto no Conselho. Na prática, no entanto, os processos não levaram a lado nenhum, como reconhece o Parlamento Europeu, mandando a “bomba” para a discussão sobre os fundos comunitários.

Na cimeira de 20 de julho, que se pensava ter sido decisiva, os líderes europeus celebraram vitória com o acordo sobre esses fundos, mas, recorrendo a ambiguidade semântica no texto final, a questão do Estado de direito seria novamente empurrada para mais tarde.

Quatro meses depois, em novembro, depois de Parlamento Europeu e Conselho terem chegado a acordo, os representantes permanentes dos estados-membros junto da União Europeia (COREPER) aprovaram o mecanismo que impede o acesso aos habituais fundos comunitários se não forem cumpridos os critérios de Estado de Direito e de valores europeus definidos nos Tratados da UE. Foi esta ação que motivou os vetos de Polónia e Hungria — e uma nova crise política na União Europeia.

A cimeira desta semana pôs fim a esses diferendos e permite libertar o dinheiro que os estados-membros precisam para relançar as economias em 2021. Mas se Hungria ou Polónia continuarem a interferir no sistema judicial e nos media, vão ou não ficar privados de fundos europeus? Não é certo ainda o que vai acontecer na questão que provocou a crise política das últimas semanas.