O candidato presidencial João Ferreira afirmou esta sexta-feira que o Serviço de Estrangeiros e Fronteira deve “virar a página” e preocupar-se em proteger direitos fundamentais, depois da morte de um cidadão ucraniano, em março, no aeroporto de Lisboa.

Em declarações à agência Lusa, em Vila Real de Santo António, à margem de uma jornada dedicada à saúde no Algarve, João Ferreira considerou que o respeito pelos direitos dos estrangeiros e requerentes de asilo que chegam a Portugal deve ser a principal preocupação depois da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, pela qual estão acusados três elementos do SEF.

Três inspetores do SEF estão em prisão domiciliária acusados de homicídio de Ihor Homeniuk e João Ferreira defendeu que a proteção dos cidadãos entrangeiros é mais importante que uma eventual demissão de Eduardo Cabrita como ministro da Administração Interna.

“É claro que aquilo que é necessário fazer-se é um virar de página no SEF, que passe pela garantia de adoção dos mecanismos de funcionamento, no plano interno, e de controlo e fiscalização, no plano externo, que permitam uma atuação do serviço em linha com o respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos emigrantes e dos requerentes de asilo que chegam a Portugal”, afirmou João Ferreira à Lusa.

O candidato às presidenciais apoiado pelo PCP reconheceu que estão em causa “atos condenáveis” por parte de elementos do SEF, mas defendeu que é importante que “não se ponha em causa também o profissionalismo de todos os trabalhadores do SEF”.

Questionado sobre se o ministro Eduardo Cabrita tem condições para permanecer no cargo ou deve demitir-se e assumir responsabilidades políticas pelas atuações que levaram à morte deste cidadão ucraniano, João Ferreira respondeu que “isso é uma avaliação que cabe ao primeiro-ministro fazer”. “Sendo certo que mudar o ministro para continuar tudo na mesma, não serve”, acrescentou o candidato apoiado pelo PCP nas presidenciais de 24 de janeiro próximo.

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta sexta-feira, em Bruxelas, que mantém “total confiança” no ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, considerando que este “fez o que lhe competia” no caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk.

Numa conferência de imprensa no final de um Conselho Europeu, António Costa foi confrontado com as palavras da véspera do ministro, que anunciou que o Estado iria indemnizar a família do cidadão ucraniano e colocou nas mãos do primeiro-ministro a sua permanência no executivo, e manifestou o seu apoio atuação de Eduardo Cabrita, cujo afastamento do Governo voltou a ser pedido por partidos da oposição após ser conhecida a demissão da diretora nacional do SEF, Cristina Gatões, sem qualquer referência ao caso da morte do cidadão ucraniano.

O caso já tinha levado à demissão do diretor e do subdiretor de Fronteiras do aeroporto de Lisboa e à instauração de 12 processos disciplinares, assim como à detenção dos três inspetores acusados do homicídio de Ihor Homeniyuk, que começarão a ser julgados no próximo ano e estão sujeitos à medida de coação de prisão domiciliária.

João Ferreira em defesa do SNS critica quem faz da doença um negócio

O candidato predidencial João Ferreira defendeu esta sexta-feira que a primeira lição a tirar da pandemia é que os portugueses só podem contar com o Serviço Nacional de Saúde, criticando os que “fazem da doença um negócio”.

“Uma primeira lição que temos de retirar do tempo em que vivemos é que, na hora de maior dificuldade, foi e é com o Serviço Nacional de Saúde, e só com o SNS, que nós podemos contar, desde logo no combate à pandemia”, afirmou João Ferreira para várias dezenas de apoiantes que se concentraram junto ao mercado municipal da cidade algarvia.

Num contacto com a população junto ao mercado de Vila Real de Santo António, e num dia dedicado às questões da Saúde no Algarve iniciado uma hora antes no centro de saúde local, João Ferreira afirmou que a pandemia de Covid-19 apanhou todos “desprevenidos”, mas considerou ser necessário retirar lições.

João Ferreira, cuja candidatura à Presidência da República é apoiada pelo PCP, contrapôs que “outros desertaram desse combate”, numa referência aos grupos económicos que “fazem da saúde um negócio”. “E foi com o SNS, e só com o SNS, que os portugueses puderam contar para defender a sua saúde. Puderam e podem, não apenas face aos riscos resultantes da Covid-19, mas também por tudo o resto”, acrescentou.

Para João Ferreira, nas eleições presidenciais de 24 de janeiro estará em causa eleger um novo Presidente da República que defenda o SNS como previsto na Constituição da República, universal e tendencialmente gratuito. “Precisamos de um Presidente da República que leve a sério o juramento que faz de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, porque isso, no que diz respeito à saúde, implica um compromisso inabalável pela defesa do direito à saúde dos portugueses e pela defesa do SNS”, apelou.

O candidato comunista à chefia do Estado português afirmou que há ainda “outra lição” a tirar da pandemia: a “importância que têm aqueles que trabalham no SNS” e que passaram a ser “louvados” e classificados como “imprescindíveis”, lembrou. “Mas não passaram a ser imprescindíveis em março, já o eram antes disso e continuarão a ser imprescindíveis depois da pandemia”, disse o candidato presidencial apoiado pelo PCP, sublinhando que o seu trabalho deve-se “cuidar e valorizar” e “isso não tem acontecido com os trabalhadores na saúde, como de resto com todos os outros trabalhadores, que precisam de ser valorizados”.

João Ferreira argumentou que a “Constituição da República, a lei fundamental do país, assegura a todos o direito à proteção da sua saúde, independentemente da condição económica, da origem social, do sítio do país onde vivam”, como no Algarve, onde o “sucessivamente adiado” Hospital Central do Algarve “tem de ser uma realidade” e “não basta que exista no papel”.

Por isso, o candidato presidencial insistiu que “é uma obrigação do Estado, através do SNS, garantir à população” um serviço de Saúde “geral, universal e tendencialmente gratuito” para todos os portugueses e considerou que “é o SNS que deve assegurar isso, não é o negócio privado da doença”.