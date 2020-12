Marcelo Rebelo de Sousa apresentou a recandidatura à Presidência da República e passados quatro dias dá a primeira entrevista (à SIC) que começa pela morte do cidadão ucraniano, Ihor Homeniúk, que foi morto no aeroporto de Lisboa e sobre a falta de uma palavra à família e diz que isso aconteceu porque havia um processo judicial em curso.

“Em privado nunca contactei com vítimas nem com familiares de vítimas” porque é um princípio “não tomar posição sobre um processo judicial em curso” para não ser acusado de intromissão: “Entendi que o Presidente não devia abrir uma exceção ao seu procedimento em Portugal”. Mas diz que em falou “inúmeras vezes em privado” com o primeiro-ministro e que a comunicação social não lhe fizeram perguntas sobre o assunto: “O mais espantoso é que falei da matéria ainda em abril e depois nenhum jornalista me perguntou sobre a matéria”. E disse ainda que se tivesse sido questionado teria dito que estava em contacto com o primeiro-ministro.

Questionado sobre se quer um novo ministro ou um novo SEF, o candidato presidencial e Presidente da República responde que quer um novo SEF e reencaminha a questão do ministro da Administração Interna para as declarações desta sexta-feira de António Costa que manifestou “confiança total” no ministro Eduardo Cabrita.

A entrevista à SIC continua agora sobre a questão da reestruturação da TAP e o atual Presidente da República defende a manutenção da companhia aérea. “Tem de se fazer uma reestruturação e tem de se pagar o preço dessa reestruturação”, diz atirando também à intenção que chegou a ser proposta pelo ministro das Infraestruturas de levar o plano a debate no Parlamento. Marcelo discordou de Pedro Nuno Santos, dizendo que é o Governo que decide.

Sobre o Novo Banco, o candidato presidencial é questionado sobre a competência do Tribunal de Contas para fazer uma auditoria à instituição bancária, mas recusa-se a dizer o que pensa. E volta a protestar pela demora (9 meses) da auditoria da Deloitte. “Houve tempo demais”, disse.

No caso das vacinas, Marcelo diz que tem a garantia da ministra da Saúde que “há vacinas até dezembro” e que esse foi “um compromisso público que a ministra assumiu”, diz atirando para a ministra essa responsabilidade. Mas logo de seguida diz que ele mesmo assumiu essa responsabilidade e que foi ele “Quem tomou aí iniciativa do primeiro estado de emergência” e “não foi pacífico”, revela agora sobre a decisão de março deste ano.

O candidato fala agora como Presidente que pediu informação às farmacêuticas sobre a chegada das vacinas a Portugal e avisa já que “há vacinas que estão atrasadas, não contemos com ela no início de janeiro”.

A entrevista entra agora na expectativa quanto ao resultado das presidenciais e é questionado sobre a sua fasquia. É como Soares, em 1991, que teve 71%? “Tenho vários defeitos mas não sou burro nem louco”, responde de imediato Marcelo que diz que na comparação com Soares “leva uma abada”, nomeadamente com alguns fatores em jogo como a luta contra a ditadura protagonizada por Soares e a pandemia que agora existe, e quanto ao resultado que espera ter não se compromete: “É o que for”.

Sobre o surgimento de uma nova direita no país, a do Chega, Marcelo é confrontado com as suas responsabilidade uma vez que ocupou muito o “não sou um Presidente de fação, não fui eleito para ser o presidente da direita contra a esquerda nem para ser o Presidente que protege a esquerda contra a direita”. E diz-se preocupado “sempre” com “a alternativa a direita”, para “equilibrar o sistema mas a alternativa à direita começou a esboroar-se quando houve uma divisão de estratégia entre o PSD e o CSD em 2016 e 2017” — já estava a “geringonça” a funcionar e o PSD e CDS separaram-se como oposição. Lembra também que no 25 de abril de 2018 chamou a atenção para o surgimento de “movimento inorgânicos mas também formações política antisistémicas” já que o sistema não está a cobrir as áreas todas.

Marcelo garante que conversou com os “partidos da oposição, à direita e à esquerda sobre esse perigo” que a crise quando surge num “hemisfério contagia o outro” e lembra que “hoje na Europa mais de um dúzia de países têm partidos anti sistema no Governo”.

“O Presidente da República não pode esquecer-se que o é quando é candidato” e com isto recusa-se a classificar André Ventura. A resposta depende dos outros partidos, “à direita e à esquerda, que podem maximizar o peso desse partido se o converterem no centro do sistema das suas estratégias e depende do próprio partido”, avisa.

Questionado sobre acordos de governação, Marcelo diz que “não exigiu” nem vai exigir “acordo escrito para formação de qualquer Governo”. Mas sobre um acordo concreto de governação com o Chega admite que não o impedirá. “Não vejo razão constitucional para dizer que um partido não pode” fazer um acordo, referindo-se especificamente sobre o partido de André Ventura. Sem que lhe fosse perguntado sobre a questão da ilegalização do Chega, o candidato presidencial remeteu para o Tribunal Constitucional que se o considera legal uma solução parlamentar que o integre. No entanto, Marcelo sugere que o faria contrariado: “Como Presidente há coisas que tenho de fazer que gosto e outras que não gosto”.

Sobre a liderança do PSD, Marcelo recusa-se a dizer se considera que Rui Rio pode chegar a primeiro-ministro.

Já na recta final, o candidato presidencial é questionado sobre a demora do julgamento do ex-primeiro-ministro José Sócrates e diz que foi por questões como esta “que promoveu um pacto de justiça que foi aprovado mas não foi aplicado” e foge à questão concreta.

Termina a entrevista defender que todos os candidatos presidenciais deviam ser convidados a assistir às reuniões do Infarmed sobre a situação epidemiológica.