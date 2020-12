Mário Nogueira acusa o Governo de não querer dialogar e garante que há milhares de alunos sem aulas em todo o país. O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) está a acompanhar a greve nacional desta sexta-feira a partir de Coimbra e, em declarações à SIC, fala de uma “situação de completo embargo no Ministério da Educação” no que à resolução dos problemas diz respeito.

Desde a tomada de posse do ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues, no final de outubro de 2019, “não houve qualquer processo negocial”, acusa Mário Nogueira, reiterando a existência de problemas antigos no sector, como o envelhecimento dos professores, e garantindo que “milhares de alunos não têm aulas desde o início do ano letivo devido à falta de professores.”

Mário Nogueira acusa ainda o ministro da Educação de não ser um democrata, considerando-o incapaz de dialogar ou de resolver problemas. “Num Governo de uma sociedade que se rege pelas regras da democracia era natural haver um democrata à frente de um ministério como o Ministério da Educação, mas, pelos vistos, não é o que acontece”, afirmou aos jornalistas à frente da Escola Secundária Avelar Brotero, em Coimbra.

“Mais de mil escolas já têm situações de contágio, mas como não há um rastreio acaba por se encobrir e diz-se que não são espaços privilegiados de contágio”, notou, defendendo que os professores com mais de 50 anos sejam incluídos na segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19.

Quase 150 mil professores e educadores de infância foram convocados pela Fenprof para a greve nacional desta sexta-feira. Entre as reivindicações da greve às aulas presenciais e ao ensino à distância estão medidas como a alteração dos atuais requisitos da aposentação, a aprovação de um regime de pré-reforma e a recuperação dos anos de serviço congelado.

A julgar pelos resultados do inquérito divulgado esta semana pela Fenprof, que revelou que 88,3% dos inquiridos consideram que é preciso continuar a lutar, a adesão à greve deverá ser elevada. Não existem, no entanto, números oficiais. Mário Nogueira afirmou esta sexta-feira não espera que esta seja “a mãe de todas as greves”.

Na Escola Secundária 2º 3º Ciclo do Ensino Básico Clara De Resende, no Porto, alguns professores não deram aula, ainda que os alunos continuem a entrar normalmente na escola, tal como constatou a Rádio Observador. Alguns alunos foram avisados da greve pelos próprios professores, outros continuam com o horário escolar inalterado. À porta desta escola estão professores e dirigentes da Fenprof que garantiram aos jornalistas que é esperada uma “boa adesão” à greve apesar de os números variarem de escola para escola. Ainda assim, alguns pais admitiram à Rádio Observador que criaram grupos no Whatspp e nas redes sociais para se irem informando mutuamente. Estes pais dizem compreender os motivos da greve, mas ressalvam alguns constrangimentos.

Já na escola Escola Básica Eugénio dos Santos, em Lisboa, não se registam até ao momento grandes perturbações. Situação idêntica acontece na Escola Secundária Rainha Dona Leonor, também na capital, onde as aulas parecem estar a decorrer com alguma normalidade, o que sugere pouca adesão à greve por parte desses professores.

A CGTP também está associada a esta greve e vai até marcar presença em solidariedade com os professores.