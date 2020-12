Montenegro a braços com escalada de casos de Covid-19. Funerais mantêm tradição de beijar o morto e colocam ortodoxos sob suspeita

A 1 de novembro as cerimónias fúnebres do arcebispo Amfilohije Radović, líder da Igreja Ortodoxa no Montenegro juntaram milhares de pessoas, a grande maioria delas sem máscara e que não deixaram de cumprir os rituais tradicionais. Beijar o morto, comungar da colher (que é a mesma para todos), acorrer à celebração em grande quantidade e esquecer a recomendação do distanciamento social neste tipo de funerais tem sido uma fatura a pagar cara pelo país.

Amfilohije Radović sempre se mostrou cético em relação à pandemia da Covid-19, afirmava que Deus protegia os fiéis e que os cientistas estavam a exagerar na gravidade da doença provocada pelo novo coronavírus. Recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 e acabou por ser uma das mais de 1 milhão e 595 mil mortes registadas até ao momento em Montenegro. Mas nem depois de ver o líder da Igreja do país morrer às mãos do novo coronavírus os fiéis e outros responsáveis da Igreja Ortodoxa mudaram comportamentos. E o funeral do arcebispo Amfilohije espelhou isso mesmo. Irineo I, que presidiu à celebração haveria de ser também ele infetado com a doença e morrer poucas semanas depois.

A epidemiologista Milena Popovic Sanardzic, disse ao El Confidencial que “a situação está fora de controlo” e que “podia ter sido evitada” caso as leis de contenção da Covid-19 “tivessem sido respeitadas”. A médica que foi responsável por realizar o teste de diagnóstico ao arcebispo Amfilohije afirma que “não ajudou muito o facto de não ter sido planeado com a Igreja Ortodoxa a melhor forma de realizar os funerais dos líderes religiosos mais importantes”.

Ainda que os especialistas tenham alertado para os riscos de continuar com o ritual de beijar o morto ou comungar da mesma colher (para toda a assembleia), o porta-voz da Igreja Ortodoxa no Montenegro, padre Nikola Pejovic, diz que se tratam de “acusações relativas à tensão entre a Igreja Ortodoxa e as autoridades civis que estão a gerir a pandemia”.

As nossas atividades foram reduzidas ao mínimo desde março, o problema é que vivemos numa época de manipulação dos media”, afirmou ao jornal espanhol acrescentando que o governo anterior “tentou usar a calamidade para lutar contra a igreja” e que chegaram a ser “detidos e presos padres”, acrescentando que atualmente “não há um único padre no país com Covid-19”.

As afirmações contrastam, no entanto, com aquilo que as fotografias dos funerais mostram e com o facto de a Covid-19 ter sido a causa da morte das figuras mais importantes da Igreja Ortodoxa no país.