Barbara Windsor morreu na noite de quinta-feira aos 83 anos. A atriz britânica é sobretudo reconhecida pelos papéis na soap opera “EastEnders” e na série “Carry On”, mas também pelo combate à doença de Alzheimer.

Foi o marido, Scott Mitchell, quem confirmou que a atriz morreu pacificamente, vítima de complicações decorrentes da doença. Barbara Windsor estava numa casa de repouso londrina desde o início do ano. A atriz foi diagnosticada com a doença em 2014, mas manteve segredo até 2018. Mitchell afirmou que a mulher seria lembrada pelo “amor, diversão, amizade e brilho” que trouxe à vida de muitas pessoas.

Windsor era conhecida por milhões de telespectadores, sobretudo devido ao papel de Peggy Mitchell em “EastEnders”, cuja estreia no canal BBC One data de fevereiro de 1985 — a sua última aparição na soap opera foi em 2016. A atriz apareceu em nove dos 31 filmes de comédia que compõem a série Carry On, mas foi o filme “Sparrows Can’t Sing”, de 1963, que lhe valeu uma nomeação a um Bafta. Em “Ordem para Amar”, de 1961, deu vida a um pequeno papel e dividiu atenções com Sean Connery.

Actress Dame Barbara Windsor, best known for her roles in Carry On films and EastEnders, dies aged 83 https://t.co/P6fFvMGlYk — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 11, 2020

A BBC esclarece ainda que a atriz trabalhou também no teatro, onde se estreou com apenas 13 anos. Foi também em 2016 que Barbara Windsor recebeu o título honorífico de dama devido aos serviços prestados à caridade e no entretenimento — depois de se tornar embaixadora da britânica Alzheimer’s Society encontrou-se com o primeiro-ministro Boris Johnson para falar sobre a doença.

Barbara Windsor nasceu em Londres em 1937.