A TAP vai perder 6,7 mil milhões de euros de receitas até 2025, de acordo com as projeções de tráfego e de retoma das organizações internacionais. Perdas desta dimensão exigem que faça um ajustamento nos custos para lhe permitir responder.

A TAP tinha e tem um conjunto de ineficiências, desvantagens competitivas que tornam mais difícil a situação da empresa num contexto muito competitivo e difícil do setor da aviação, ainda antes da eclosão da pandemia. A TAP tem 19% de pilotos por avião do que os concorrentes, e ganham mais do que os da Iberia, por exemplo. A TAP mais 25% dos tripulantes do que as concorrentes, o que tornam mais difícil fazer o necessário ajustamento.

Números avançados pelo ministro das Infraestruturas esta sexta-feira, isto apesar de Pedro Nuno Santos não responsabilizar os trabalhadores. Os problemas são antigos, mas em alguns casos foram acentuados durante a gestão privada, dando o exemplo dos custos com os pilotos que desde 2017, diz, subiram mais de 30%.

Pedro Nuno Santos afastou também a ideia de que o plano de reestruturação da TAP seja necessariamente mais duro do que as medidas que estão a ser aplicadas a outras companhias mais sólidas como a Lufhansa.

Portugal vai iniciar uma interação com Bruxelas onde vão decorrer provavelmente alterações ao documento, é um processo normal. “Esperamos ao longo do primeiro trimestre ter o processo concluído”, afirmou Pedro Nuno Santos no arranque da conferência de imprensa para apresentar o plano de reestruturação da empresa.

Mas logo a seguir quis fazer esclarecimentos para evitar mal-entendidos que no seu entender estão a envolver o processo da TAP. Era importante que se conseguisse fazer um debate com o que aconteceu. Não houve bravata contra o privado, se o Estado não tivesse intervindo logo, a TAP falia”.

O ministro das Infraestruturas recusa ainda a tese de que David Neeleman foi o único investidor da aviação que ganhou dinheiro com a pandemia de Covid-19 por ter recebido 55 milhões de euros pela sua participação na TAP ao Estado. Pedro Nuno Santos sublinha que o investidor perdeu mais de 160 milhões de euros em prestações acessórias e o direito a converter esse financiamento em capital da empresa.

Depois Pedro Nuno Santos seguiu para outro tema que do seu ponto de vista precisa de ser clarificado. O regime de ajuda de Estado que a Comissão Europeia permitiu à TAP e que obrigou a um plano de reestruturação exigente. Bruxelas não aceitou que a ajuda fosse dada apenas à TAP SA, a empresa de aviação, mas teria de abranger a TAP SGPS, cuja situação financeira já era muito frágil antes da pandemia.

Para o ministro, estes são alguns dos “pontos sistematicamente repetidos e depois escrevem-se artigos de opinião que repetem informação que é errada”.

Pedro Nuno Santos diz ainda que aquilo que está ser proposto não resulta de uma obrigação imposta por terceiro. Estamos a fazer o que temos de fazer para a empresa ser sustentável. E dá exemplos de cortes que estão a ser feitos nas companhias aéreas que recorreram ao regime temporário para o Covid, em tese mais favorável do que o regime aplicado à TAP. A Lufthansa vai cortar a frota em 20% e os salários dos pilotos em mais de 40%. A SAS cortou 48% do número de colaboradores. É um recado para os sindicatos da TAP.

O plano de reestruturação da TAP foi entregue esta quinta-feira à noite à Comissão Europeia com quem Portugal vai iniciar agora as negociações da proposta. Pedro Nuno Santos já admitiu publicamente que gostaria de ter levado o documento à votação no Parlamento, intenção que foi contrariada por António Costa.