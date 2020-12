“Estou muito grato por ter feito parte de ‘Breaking Bad’, mas depois é preciso seguir em frente”.

Nunca é fácil dizer adeus a personagens icónicas. No último episódio da série criada por Vince Gilligan, Walter White despede-se de milhões de fãs, num plano final triste, deitado, sem forças, à beira da morte. Mal sabíamos que o ator que lhe deu corpo e personalidade, Bryan Cranston, entre 2008 e 2013, idolatrado por muitos, vencedor de uns quantos prémios, poderia sentir, apesar do sucesso, uma vontade de colocar um ponto final. Pois bem, o “seguir em frente”, é dele.

O ator norte-americano, assim que colocou os óculos, o chapéu e o negócio multimilionário de anfetaminas de parte, partiu para longe da televisão, durante três anos. Uma “moratória”, como apelida, para dar tempo suficiente ao público, que lhe permitisse explorar outros papéis, sem a marca de Walter White. Voltou para entrar na série cómica “Curb Your Enthusiasm” (em Portugal tem o título “Calma, Larry!”), alguns filmes como “Trumbo” ou “Godzilla”, ou ainda para subir ao palco do teatro com “Network”, que lhe valeu um prémio Tony em 2019 — prémio que já tinha ganho com “All The Way”. Agora, ao fim de sete anos, deu um pontapé no passado e está de volta como protagonista numa mini-série dramática televisiva, “Your Honor” (cá disponível na HBO), onde encarna um juiz, Michael Desiato, que decide salvar o filho das malhas da justiça.

As comparações entre Michael Desiato e Bryan Cranston são expectáveis e até óbvias: os dois aparentam ser homens normais, bons, que se veem catapultados, de um momento para o outro, para um mundo desconhecido, muitas vezes sujo, que os obriga a tomar (ou os faz escolher, talvez mais acertado) más decisões. O primeiro, juiz de profissão, justo, consciente, entrega-se ao impulso, quando fica a saber que o seu filho atropelou o descendente do clã mais criminoso de New Orleans. O segundo, bom, já se sabe, é um professor de química, com cancro pulmonar terminal, que resolve tornar-se num barão de droga. É o saltar para o lado imperfeito que cada um de nós tem, mesmo que esteja bem escondido.

Ainda que o público e a crítica possam destacar tais semelhanças, isso não demoveu o ator norte-americano de abraçar este novo desafio. “Não tive medo, mas era expectável. Quis dar algum tempo e espaço para que tudo acalmasse, permitindo que o público me visse de outra forma que não como Walter White. Porque eu não penso no meio, na verdade. Se devia fazer televisão, teatro ou cinema. Só aconteceu quando acabou o ‘Breaking Bad’, porque precisava de fugir daquela personagem. Mas essa foi a última vez”, garante, em entrevista ao Observador. Talvez a expressão “entrevista”, aqui, seja publicidade relativamente enganosa. Chamemos-lhe “boa conversa”, que dez minutos ao telefone com uma estrela da TV americana por ser um privilégio.

Aos 64 anos, com uma carreira bem recheada onde quase só lhe falta um Óscar na sala de troféus, Bryan Cranston confessa que ainda lhe quer fazer um musical. “Quero fazer um, sim, mas também um one man show a certa altura, para ver como reajo, se sou bom. Assusta-me saltar para algo fora da minha zona de conforto”. O exercício de perceber que zona é essa torna-se difícil para o mais comum dos mortais, já que o ator tem andado pela comédia e pelo drama, conseguindo interpretar a personagem mais cómica, ou deixar toda a gente chocada, sem conseguir respirar. Basta pensar que saltou para a ribalta na televisão com “Malcolm in The Middle” — a série chegou a passar na SIC Radical –, como pai hiperativo e tresloucado quando antes já tinha tido uns quantos pequenos papéis em tantos outros filmes ou séries como “Baywatch”, “X-Files” ou até “O Resgate do Soldado Ryan”. Agora, não interessa o género, só as histórias que o movem.

Mas em “Your Honor”, a história não gira apenas em volta da ideia de anti-herói que precisa de manchar as mãos de sangue para salvar a própria família. Há todo um sistema judicial que é destapado, entre polícias corruptos, mafiosos, minorias arrastadas para crimes e uma alfinetada a uma realidade bem visível nos Estados Unidos da América (EUA), que tem afetado, e muito, a comunidade afro-americana.

“Quero acreditar, prefiro acreditar, que, inicialmente, a maioria dos juízes, talvez mesmo todos, vai para esse cargo por razões altruístas. Pretendem beneficiar a sociedade, fazer justiça, ser bons mediadores. Gosto de lhes dar o benefício da dúvida”, afirma.

Tal como aquele que é dado pelo espectador quando se depara com o caso de Michael Desiato. Só que o próprio sistema, cheio de falhas, de falta de investimento financeiro, com julgamentos demasiados rápidos, pode tornar-se estranho e até perverso. “Acredito que alguns deles se fartem do sistema, deviam reformar-se. Porque a sua eficácia diminui”, diz. Fica o conselho.