O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) acusa o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, de estar a passar dados sobre a empresa e os pilotos que “não são corretos”. Numa conferência de imprensa, realizada esta sexta-feira, o presidente do sindicato, Alfredo Mendonça, diz que “é uma falácia” passar “a ideia de que grande parte dos problemas que a TAP tem estão relacionados com os pilotos. São dados errados”.

O ministro Pedro Nuno Santos tinha dito, em conferência de imprensa, que os custos com os pilotos, desde 2017, subiram mais de 30%. Na reação, o SPAC defende que está a ser feita “uma grande campanha de desinformação relativamente aos pilotos” e começou “a ser atacada a dignidade dos pilotos, humana e laboral”.

“Há muita desinformação quando se diz que a TAP, SGPS, tem sido um sorvedouro de dinheiro do orçamento, do país e dos portugueses. Desde 1997 que não era injetado na TAP um cêntimo. Sempre sobreviveu”, refere o presidente do SPAC, que separa a TAP SA, o “banco bom”, da TAP SGPS, o “banco mau”. “Praticamente nos últimos 20 anos”, o grupo TAP tem sido sujeito a “muitos negócios ruinosos que têm sido suportados pela TAP SA”.

Alfredo Mendonça respondeu ainda à comparação com a Lufthansa, depois de o ministro Pedro Nuno Santos ter dito que a reestruturação naquela companhia aérea é mais agressiva do que na TAP e do ministro da Economia afirmar que alguns dos salários na transportadora portuguesa são superiores ao de outras congéneres europeias. “Estamos dispostos a ficar exatamente nas mesmas condições salariais e de regulamentação coletiva que os nossos colegas da Lufthansa”, disse. O sindicato garante que continua disponível para negociar, “se conseguirmos o mesmo objetivo financeiro de redução de despesa através de medidas que substituam os despedimentos”. Esta sexta-feira à tarde começa a primeira reunião de “negociação dessas medidas” entre o SPAC e a administração da TAP, adiantou.

Já Rodrigo Guimarães, do mesmo sindicato, critica que o plano de reestruturação, que vai “fixar para sempre o que vai ser a estrutura da TAP”, esteja a ser baseado “num cenário de procura fixado em novembro de 2020 e outubro de 2020 em plena segunda vaga da pandemia” e preveja que a vacinação só vai ocorrer no segundo semestre de 2021, prevendo “problemas na distribuição da vacinas”. O plano de reestruturação, acredita, vai implicar uma “enorme redução” do poder que a TAP tem de “operar no mercado”.

O responsável defende ainda que o que vai ser reestruturado é a parte do grupo TAP que é “saudável”, a TAP SA. “Nos últimos 10 anos, em cinco anos a TAP teve resultados positivos. Nos dois últimos anos em que não foram positivos deveu-se a alguns fatores extraordinários. (…) A coisa coisa saudável é a que vai ser reestruturada”, disse.