“A probabilidade de um Brexit sem acordo é maior do que [uma saída do Reino Unido da UE] com acordo” sobre a relação comercial que o país passará a ter com a União Europeia. Terá sido assim que Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, descreveu o estado das negociações com Londres, que foram prolongadas até ao próximo domingo. Segundo uma fonte diplomática citada pela agência Reuters, a presidente da Comissão Europeia indicou no Conselho Europeu que “a situação é difícil” e que “subsistem grandes obstáculos” a que haja um acordo.

Terá sido num discurso curto, com duração inferior a 10 minutos, que Ursula von der Leyen indicou, na manhã desta sexta-feira, que a presidente da Comissão Europeia comentou que “veremos se é possível um acordo até domingo“.

O primeiro-ministro português, António Costa, também admitiu esta quinta-feira que persistem divergências entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido sobre a futura parceria, mas destacou que “há vontade de ultrapassar esses problemas”, acreditando num acordo pós-Brexit. Boris Johnson, primeiro-britânico, por sua vez, considera que há uma “forte possibilidade” de o Reino Unido não conseguir um acordo com a UE, noticiou a BBC.

As incertezas e a possibilidade de um cenário de ‘no deal’ fez com que a Comissão Europeia apresentasse, esta quinta-feira, um conjunto de medidas de contingência específicas para áreas específicas.