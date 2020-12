Seja porque há menos gente fora de casa, por causa da pandemia, seja por estar imbuída do espírito natalício, a Bugatti pôs na rua o carro mais caro do mundo – uma “prenda” de 11 milhões, antes de impostos. Referimo-nos, naturalmente, ao La Voiture Noire, o carro (novo) mais caro de sempre, que nesta quadra se encontra em exibição na praça central de Molsheim, localidade onde o fabricante francês que pertence ao Grupo Volkswagen está sediado.

A iniciativa surpreende por duas razões. Primeiro, porque tradicionalmente a Bugatti opta pelo mercado de Natal de Estrasburgo para expor uma das suas criações. Segundo, porque não é nada habitual o “desapego” de colocar ao alcance de qualquer um, a mais recente criação one-off. E recorde-se que este exemplar único fez correr muita tinta, nomeadamente no que ao seu hipotético proprietário diz respeito. Cristiano Ronaldo foi um dos nomes apontados, mas a realidade é que o verdadeiro dono desta máquina ainda permanece incógnito.

Mistérios à parte, na ausência do tradicional mercado de Estrasburgo, que este ano não se realiza por causa da pandemia, a Bugatti decidiu dar uma prenda especial à sua terra-natal, que também está a sofrer com o impacto do coronavírus nos negócios locais. Para animar a quadra, em dias particularmente tristes para os comerciantes da vila que lutam para manter o negócio e os postos de trabalho, o construtor de superdesportivos fez deslocar o La Voiture Noire para a artéria mais movimentada da vila e lá o deixou, à vista de qualquer um que passe na rua, mas não à mão, pois o bólide está protegido por uma redoma de vidro, qual miniatura. Só que de pequeno este Bugatti não tem nada, daí que também tenha direito a protecção própria. Enquanto os membros de uma equipa de segurança olham por ele, quem passa olha prolongadamente – afinal, não há como não dar nas vistas quando se trata do carro mais caro do mundo.

La Bugatti Noire visible au Centre-Ville de Molsheim pour au moins une durée de 2 mois.Pour compléter la magnifique… Posted by Bugatti Modélisme Molsheim on Tuesday, December 8, 2020

La Voiture Noire foi apresentado no Salão de Genebra de 2019 como uma criação com base no Bugatti Chiron, especificamente desenhada para evocar o Type 57 SC Atlantic de Jean Bugatti e, assim, satisfazer o seu comprador, um assumido entusiasta “fascinado” pelo modelo que desapareceu na Segunda Guerra Mundial.

Este hiperdesportivo atinge 420 km/h de velocidade máxima, porque os pneus assim o limitam, depois de cumprir o sprint de 0 a 100 km/h num pestanejar de 2,4 segundos, cortesia do quadriturbo 8.0 W16 – uma autêntica obra de arte e de engenharia com 1500 cv de potência e 1600 Nm de binário. Relembre aqui a sua primeira aparição em público: