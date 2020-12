O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, somou este sábado mais uma derrota, a sexta na prova, na receção ao Al Ahli, por 2-1, na oitava jornada da Liga saudita de futebol, e mantém-se em penúltimo lugar.

O Al Ahli adiantou-se no marcador aos 38 minutos, pelo médio marroquino Driss Fettouhi, mas o Al Nassr empatou apenas um minuto depois, aos 39, pelo jovem Ayman Yahya, de 19 anos.

De referir que a equipa de Rui Vitória dispôs de um penálti aos 33 minutos, mas o avançado marroquino Abdoul Hamdallah, encarregado de bater o castigo máximo, desperdiçou a soberana ocasião de colocar a sua equipa na frente do marcador.

O jogo ficou decidido a um minuto do final do tempo regulamentar, quando Driss Fettouhi ‘bisou’, marcando o segundo golo na transformação de um penálti.

Com esta derrota, o Al Nassr, que em oito jornadas somou seis derrotas, um empate e uma vitória, mantém-se no 12.º e penúltimo lugar, com apenas quatro pontos, os mesmos do último, o Damac, enquanto o Al Ahli subiu ao segundo lugar, com 16 pontos, ultrapassando o Al-Shabab, treinado pelo português Pedro Caixinha, que caiu para terceiro, com 15, numa tabela liderada pelo Al-Hilal, com 19.