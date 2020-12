Antes da última paragem para os compromissos das seleções, que colocaram fora das opções de Jorge Jesus três jogadores por estarem infetados com o novo coronavírus (Weigl, Taarabt e Darwin Núñez), o Benfica conseguiu passar ao lado da onda de casos que assolou alguns plantéis da Primeira Liga, registando apenas os testes positivos de David Tavares, quando era ainda jogadores dos encarnados, e Svilar. Por isso, o surgimento da infeção em Daniel dos Anjos, avançado brasileiro da equipa B que de quando em vez sobe ao conjunto principal nos treinos, no final de novembro, foi quase uma exceção. Mas uma exceção que traria outro tipo de história.

Após o anúncio de que estava infetado com Covid-19, que levou a que ficasse ausente dos treinos no Seixal por se encontrar em isolamento, uma ronda de testes feita ao jogador que já foi opção de Jorge Jesus na presente época para a Taça de Portugal, no triunfo das águias em Paredes, detetou outro problema bem mais complicado.

“Daniel dos Anjos: o atleta vai suspender provisoriamente a sua atividade desportiva, no seguimento de diagnóstico de miocardite aguda pós-Covid-19, sem critérios de gravidade. A situação vai ser monitorizada pela equipa médica do clube, até estarem reunidas as condições para o regresso aos relvados”, anunciaram os encarnados no boletim clínico dado a conhecer este sábado, após ter já falhado os jogos com Varzim e Feirense, na Segunda Liga.

De acordo com o jornal Record, foi exatamente nos exames realizados após recuperar da infeção por Covid-19, nomeadamente a avaliação rigorosa de toda a parte cardiorrespiratória, que permitiu detetar o problema.

Depois de passagens por Figueirense, Famalicão e Atlético Goianiense na formação, Daniel dos Anjos, de 24 anos, chegou ao Seixal em 2017, rendo reforçado a equipa B (jogou também nos Sub-23 em 2018/19). Esta temporada levava 550 minutos em sete jogos na Segunda Liga, mais os 21 em que foi opção de Jorge Jesus no conjunto principal na terceira eliminatória da Taça de Portugal, em Paredes, onde fez a estreia na equipa A.