Cecília Meireles não deixou pedra sobre pedra. No conselho nacional do CDS, que decorre este sábado, a deputada democrata-cristã interpelou diretamente Francisco Rodrigues dos Santos e exigiu “respeito” por si e pelo grupo parlamentar do partido. “Tudo tem limites”, atirou.

A reunião está a acontecer por videoconferência, só acessível aos conselheiros eleitos, mas o Observador sabe que Cecília Meireles teceu duras críticas à direção do CDS, dizendo mesmo que o partido está a “inverter por completo” as suas prioridades. “Está excessivamente concentrado na sua vida interna e a transformar isso no essencial. A política não é a vida interna do partido. É a ação sobre o país.”

A deputada referiu-se ainda aos dirigentes do partido que não hesitam em questionar a lealdade e o desempenho do grupo parlamentar, como aconteceu em outubro, quando Francisco Rodrigues dos Santos aproveitou uma reunião do partido para se queixar de “sabotagem interna” e do papel dos deputados. Cecília Meireles não se retraiu:

O meu trabalho está à vista de todos. Em vez de o partido andar em guerras de alecrim e manjerona, que têm muito mais de ficção de que realidade, era muito útil definirmos as linhas que têm de ser definidas. Tudo tem limites”.

Depois, Cecília Meireles falou ainda da questão do “Chega, o elefante na sala”, que o CDS parece “não querer enfrentar”. A democrata-cristã não resistiu à ironia (“O PS diz que tudo é culpa do Passos; o CDS agora diz que a culpa é da Assunção”) e pediu uma “estratégia clara” para enfrentar o Chega.

“O problema está a agravar-se. [André Ventura] faz gala de nos enxovalhar a todos através do presidente do nosso partido e eu quero lutar contra isto. Mas precisamos de ter uma estratégia”, rematou.

Cecília Meireles é apontada, internamente, como possível candidata à sucessão de Francisco Rodrigues dos Santos. Numa entrevista ao Observador, João Gonçalves Pereira, deputado, vereador e dirigente do CDS, chegou mesmo a dizer que a deputada “seria uma boa solução para a liderança do CDS”.

Lobo d’Ávila segura Rodrigues dos Santos

Filipe Lobo d’Ávila, vice-presidente do CDS e aliado instrumental do atual presidente — foi ele que permitiu a Rodrigues dos Santos ter maioria no congresso –, garantiu estar totalmente empenhado na direção do partido e garantiu “total solidariedade” para com o líder do CDS.

“O meu compromisso é com o CDS. Estou contigo, meu caro Francisco Rodrigues dos Santos”, afirmou o vice-presidente do partido. Na sexta-feira, o semanário Expresso sugeria que a ala de Lobo d’Ávila poderia estar prestes a romper com o líder do partido, desiludida com o rumo que a atual direção estava a levar.

Ora, no conselho nacional do CDS, Lobo d’Ávila foi cristalino: “Enquanto a mudança que foi prometida no congresso for possível, a minha solidariedade é total”, assegurou, já depois de ter lembrado que, quando achou que Assunção Cristas estava a cometer um erro estratégico decidiu deixar o lugar de deputado na Assembleia da República. “Desenganem-se se acham que me mantenho porque me quero segurar num qualquer lugar dentro do CDS”, notou.

Antes, Lobo d’Ávila já tinha interpelado diretamente Francisco Rodrigues dos Santos para elogiar o empenho do líder do partido. “Sei bem quais foram as circunstâncias em que começaste a exercer o mandato”, começou por dizer o vice, recordando os desafios colocados pela pandemia e também, por exemplo, da “situação financeira desastrosa” em que se encontrava o CDS.

Mais grave ainda, argumentou, foi ter herdado um partido sem “identidade na mensagem”, um problema crónico que foi “letal na confiança do eleitorado” do partido.

Cecília Anacoreta Correia, porta-voz do CDS, acabou por intervir no mesmo sentido, criticando a “minoria que foi vencida no congresso” e que continua sem aceitar os resultados eleitorais, revelando “falta de maturidade democrática”.

“Os que têm mais espaço mediático têm responsabilidade partilhada de reconstruir o caos dos 4% e de promover aquilo que é bem feito pela direção e pelo grupo parlamentar. A nossa batalha está lá fora, chama-se socialismo, pobreza e desemprego. As pessoas não compreendem que os políticos do CDS se percam com politiquices”, sublinhou.