Sete dias depois, o Famalicão-Sporting ainda é assunto. E mais uma vez por questões que se passaram fora das quatro linhas: o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou este sábado que vai avançar com mais três processos disciplinares a elementos verde e brancos na sequência das declarações após o jogo.

“Instauração de processo disciplinar a Frederico Varandas, a Miguel Braga e a João Mário, por deliberação da Secção Profissional, de 9 de dezembro de 2020, tendo por base participação disciplinar apresentada pelo Conselho de Arbitragem da FPF, por alegadas declarações proferidas em órgão de comunicação social. O processo foi enviado, ontem [sexta-feira], à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução”, informa o comunicado conhecido esta tarde.

“Vejam que o próprio guarda-redes cai no relvado tranquilo e depois chama o VAR para ver como é que com aquela visão microscópica conseguiam anular o golo e lá se consegue. E depois vêm os especialistas, a dizer do frame, que toca… Por amor de Deus… O golo é limpo em qualquer campo, qual é a diferença? Sabem qual é? Eram quatro pontos de avanço e começam a tremer, mas quanto mais tremem mais força dão àquele grupo, isso vos garanto”, acusou no final do encontro Frederico Varandas, entre várias outras críticas à arbitragem do jogo.