Funchal, Madeira, 12 dez 2020 (Lusa) – A Madeira regista hoje mais duas mortes relacionadas com a Covid-19, elevando para cinco os óbitos desde o início da pandemia, segundo a Secretaria Regional da Saúde e da Proteção Civil.

“No dia 12 de dezembro, faleceram no Hospital Dr. Nélio Mendonça dois doentes com covid-19 que estavam internados na Unidade Polivalente dedicada à Covid-19. São dois doentes do género masculino, com idades compreendidas entre os 85 e os 89 anos, com comorbilidades associadas”, lê-se num comunicado da autoridade de saúde.

A Madeira registou, desde o início da pandemia, 997 casos de infeção com o coronavírus que provoca a doença da Covid-19, 265 dos quais se mantêm ativos.

Em Portugal, morreram 5.461 pessoas dos 344.700 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.595.276 mortos resultantes de mais de 71 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.