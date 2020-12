Dez distritos do continente e as ilhas dos Açores dos grupos Central e Ocidental estão este sábado sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Setúbal, Porto e Viana do Castelo são os distritos do continente sob aviso amarelo até às 00:00 horas de 13 de dezembro.

Nos Açores, as ilhas dos grupos Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e Ocidental (Flores e Corvo) também estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, neste caso até às 00:00 de 14 de dezembro.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para este sábado no continente chuva franca ou chuvisco até final da manhã, com diminuição gradual do vento.

Aponta também para pequena descida da temperatura mínima no Norte e Centro e agitação marítima forte na costa Ocidental.

Estão previstas ondas de noroeste com quatro a cinco metros na costa ocidental, enquanto na costa sul a previsão é de ondas de sudoeste com um metro.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 6 graus Celsius (Bragança) e os 15 (Sagres, Sines e Lisboa) e as máximas entre os 10 graus Celsius (Guarda) e os 21 (Faro).