Primeiro foi o Ministério da Administração Interna a anunciar, em comunicado, que houve um primeiro”pedido de condolências transmitido no início de abril à família de Ilhor Homeniuk, através da embaixada da Ucrânia em Lisboa” — ou seja, muito antes desta nova carta de condolências enviada pelo ministro, Eduardo Cabrita, na qual são expressas condolências e se promete uma indemnização à família do cidadão ucraniano morto por agentes do SEF no Aeroporto de Lisboa. Agora, a embaixadora da Ucrânia em Lisboa confirma a versão mas não esclarece se, nessa altura, as condolências do Governo português chegaram à família. E até abandona entrevista para não responder.

Em entrevista exclusiva à RTP, este sábado, a embaixadora da Ucrânia em Lisboa, Inna Ohnivets — que esta sexta-feira esteve reunida com o ministro Eduardo Cabrita e que recebeu dele uma carta com as condolências e a garantia do pagamento de uma indemnização —, afirmou: “Tivemos já um encontro em abril, ele [Eduardo Cabrita] transmitiu as condolências”.

Mas depois dessa alegado envio de condolências do ministro pela embaixada, sobram as dúvidas sobre o que terá acontecido de seguida. Questionada sobre se teria enviado as condolências à família do cidadão ucraniano, Inna Ohnivets respondeu: “Sim. Através do cônsul”. Inquirida depois se o cônsul “transmitiu que as condolências vinham da parte do Governo”, Inna Ohnivets disse apenas:

Transmitiu as condolências [à família] através da nossa embaixada. (…) E sobre o Governo português [disse]: a senhora pode comunicar com o Governo português”, apontou a embaixadora.

Incomodada com as perguntas que lhe foram feitas, Inna Ohnivets decidiu levantar-se e terminar a entrevista a meio depois de uma nova pergunta, sobre se o Governo português lhe “transmitiu a si, em abril, as condolências para esta família“. “Peço desculpa, terminamos a nossa entrevista”, respondeu à jornalista.

O cônsul em questão, Volodymyr Kamarchuk, já foi entretanto substituído, refere ainda a RTP. Não só já não está no cargo, como também já não está em Portugal.