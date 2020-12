Já aqui falámos, em diversas ocasiões, sobre o Toyota GR Yaris, um desportivo com um potencial impressionante, concentrado dentro de um veículo com apenas 4 metros de comprimento. O objectivo do construtor japonês consistia em comercializar uma versão mais civilizada e acessível do Yaris WRC, com que pilotos como Sébastien Ogier vendem ralis do campeonato do mundo (WRC).

A receita é relativamente simples, consistindo em “enfiar” um motor mais potente dentro de um pequeno veículo, concebido maioritariamente para ser utilizado em meio urbano ou semi-urbano, como é o caso do Yaris, reforçar-lhe a estrutura e dotá-lo com sistema de tracção integral .

Mas a Toyota foi mais longe e utilizou uma solução 4×4 regulável, que consegue potencialmente colocar 100% da potência à frente ou atrás, consoante as condições e o modo de condução. O motor é um três cilindros com 1,6 litros, soprado por um turbocompressor que eleva a potência para 261 cv, com uns bastante generosos 350 Nm de torque, um valor respeitável num modelo com 1355 kg.

Mas mais do que a potência, as dimensões ou o peso, o verdadeiro trunfo do GR Yaris é o seu comportamento, típico de um carro de ralis. E para provar que a sua agilidade e eficiência é uma realidade, ponha os olhos neste vídeo, registado numa sinuosa estrada de montanha coberta de neve, onde o GR revela todo o seu potencial, mesmo se equipado apenas com pneus de Inverno.