A Hyundai anunciou este ano que vai lançar a Ioniq, uma nova marca de veículos eléctricos que verá surgir o seu primeiro modelo, o Ioniq 5, já no início de 2021. O modelo em causa será um SUV, ou melhor um CUV, em virtude da sua carroçaria com um certo ar de coupé devido à inclinação do pilar traseiro, inspirado no protótipo EV 45, apresentado anteriormente pela marca sul-coreana.

O objectivo da Hyundai é tornar-se um dos maiores fabricantes de veículos eléctricos, o que significa passar a conceber este tipo de veículos sobre plataformas específicas, em vez de utilizar bases oriundas de automóveis que nasceram para montar motores de combustão. Esta solução é tida como fundamental para garantir a máxima eficiência energética, necessária para quem pretende disputar a liderança no sector.

A marca divulgou um teaser do Ioniq 5 para abrir o apetite junto dos potenciais interessados, juntamente com informações sobre o futuro modelo, com destaque para três soluções distintas. A primeira, que denomina “Extra Power for Life”, destina-se a salientar a capacidade de ligações bidireccionais com a rede eléctrica, o que lhe permite não só recarregar a bateria, como fornecer energia.

A segunda novidade é apelidada “Extra Time for You”, que promete a capacidade de cargas rápidas de elevada potência, apoiada na tecnologia dos sistemas a 800 volts que a Hyundai adquiriu à Rimac, à semelhança da Porsche para o Taycan.

O terceiro trunfo diz respeito a “Extraordinary Experiences”, numa alusão a uma série de funções e sistemas para tornar a utilização do veículo mais agradável ou segura.

Além do Ioniq 5, a Hyundai vai ainda lançar o Ioniq 6, que promete ser uma berlina, e o Ioniq 7, um SUV de grandes dimensões, o primeiro previsto para 2022 e o segundo para 2024.