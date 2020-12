Jovem de 19 anos com patologias graves morre vítima de Covid-19 em Portugal

Nas últimas 24 horas, registaram-se em Portugal 4.413 novos casos e 88 mortes por Covid-19; por outro lado, recuperaram da infeção mais 4.805 pessoas. Significa isto que, feitas as contas, o número de casos ativos em Portugal baixou. Há agora 70.786 casos ativos de Covid-19 no país, menos 480 do que na sexta-feira.

A região Norte foi novamente a mais afetada pela evolução da pandemia. Do total de novos casos, 2.078 (ou seja, 47%), bem como 38 dos óbitos (43% do total do dia) foram registados no Norte. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.347 novos casos e 26 mortes; a região Centro, com 738 novos casos e 21 mortes; o Alentejo, com 130 novos casos e 3 mortes; o Algarve, com 62 novos casos; os Açores, com 31 casos; e a Madeira, com 27 casos.