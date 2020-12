O MC20 é o melhor desportivo concebido e produzido pela Maserati nas últimas décadas. Além da potência, da tecnologia utilizada para retirar mais rendimento do motor 3.0 V6 biturbo, da sofisticação do chassi em fibra de carbono, da carroçaria de linhas suaves, mas agressivas, e do interior cuidado e com bons materiais, a Maserati quer ainda que o MC20 figure entre os modelos mais eficazes da sua categoria.

Não deixa de ser curioso que duas unidades do desportivo tenham sido apanhadas, em vídeo, a rodar no circuito de Fiorano, a catedral da Ferrari, onde o construtor testa todos os seus carros de série e de competição, a começar pelos F1. A prova é que o recorde ainda pertence a Schumacher, com o carro de 2004.

No vídeo é possível ver uma unidade camuflada do MC20 a fazer uns piões, tipicamente o tipo de utilização que, pelo menos uma vez, o seu proprietário lhe vai dar, enquanto outra unidade rodava no circuito, provavelmente procedendo às últimas afinações do chassi.

Não é impossível que, uma vez que o MC20 é o primeiro superdesportivo da Maserati em muitos anos e a Ferrari produz modelos deste tipo como “pãezinhos quentes”, o construtor do tridente tenha recorrido aos sistemas instalados em Fiorano para apressar e melhorar o desenvolvimento do seu coupé de dois lugares.

O motor do MC20 fornece 630 cv e 730 Nm de torque, associado a uma caixa automática de dupla embraiagem e oito velocidades, além de um diferencial com autoblocante. A Maserati está ainda a desenvolver o MC20 Folgore, ou raio, uma versão 100% eléctrica do coupé, bem como uma variante roadster.