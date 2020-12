Ministério Público pede ao Brasil que procure nomes de personalidades portuguesas no sistema informático da Odebrecht

O Ministério Público enviou em 2018 uma carta rogatória às autoridades judiciais do Brasil para que procure os nomes de um conjunto de personalidades portuguesas no sistema informático que o conglomerado empresarial brasileiro Odebrecht usaria para gerir o pagamento de subornos, segundo o Correio da Manhã.

O juiz Carlos Alexandre autorizou o envio da carta rogatória em dezembro de 2017 e a missiva seguiu já em 2018.

Entre as personalidades incluídas no pedido das autoridades portuguesas encontram-se o ex-primeiro-ministro José Sócrates, o ex-líderes do CDS Paulo Portas e Assunção Cristas, o antigo presidente da EDP António Mexia, o empresário e amigo de Sócrates Carlos Santos Silva, e o embaixador reformado Francisco Seixas da Costa.

A Odebrecht, empresa brasileira que atua na área da engenharia e construção civil, teria pagado subornos a figuras de topo da política portuguesa com o objetivo de assegurar contratos de grandes obras públicas em Portugal, que incluem o TGV ou a barragem do Baixo Sabor.

De acordo com o Correio da Manhã, o pedido enviado por Portugal às autoridades brasileiras cita precisamente as alegadas “vantagens concedidas pela Odebrecht a funcionários, titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos portugueses” como “contrapartida pela atribuição/execução de empreitadas de obras públicas pela Odebrecht”.

No total, as autoridades portuguesas enviaram uma lista de 23 palavras-chave a pesquisar no sistema informático da empresa brasileira, incluindo os nomes referidos. Segundo o Correio da Manhã, Sócrates, Portas, Cristas, Santos Silva e Seixas da Costa fizeram saber, de viva voz ou através de representantes legais, que não tinham conhecimento do seu envolvimento no assunto.

Na sexta-feira, o embaixador Francisco Seixas da Costa publicou um longo texto na sua página do Facebook dizendo ter sido contactado por um jornalista para comentar o assunto. “Por curiosidade, a Odebrecht é talvez das grandes empresas brasileiras a única com a qual, ao tempo em que fui embaixador naquele país, nunca tive o menor contacto”, escreveu o embaixador.”Não conheço ninguém da Odebrecht! Nunca, pelas minhas mãos, passou algum assunto que tivesse a ver com essa empresa. E sou acusado exatamente de quê? Alguém da Justiça me chamou, alguma vez, para me perguntar fosse do que fosse? Envolve-se o nome de um cidadão num “processo” e deixa-se que, com uns títulos, se crie a ideia do “não há fumo sem fogo”. Para gozo da rapaziada das caixas de comentários?”