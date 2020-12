Se há automóveis que impressionam pelo seu conteúdo tecnológico, um deles é decididamente o Bugatti Chiron. Motor com oito litros de capacidade, 16 cilindros distribuídos em W, quatro turbocompressores a trabalhar em uníssono, sistema de tracção às quatro rodas e um habitáculo de construção imaculada e com recurso aos materiais mais nobres. Enfim, o normal quando cada cliente tem de pagar 2,5 milhões de euros antes de impostos, a que urge somar os extras e opcionais de personalização.

Sucede que “no melhor pano cai a nódoa” e apesar da construção artesanal e demorada de cada Bugatti, ainda assim, saem da fábrica modelos com defeitos que complicam a vida aos clientes, como se tratasse de uma marca mais barata e vulgar. As deficiências registadas em vários modelos levaram a marca, em conjunto com a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a autoridade que gere a conformidade com os padrões e a segurança dos veículos vendidos nos EUA, a anunciar uma chamada à oficina.

Segundo a informação tornada pública pela NHTSA, certos Chiron montam semi-eixos defeituosos, que podem partir a qualquer momento, sobretudo por estarem montados num modelo cujo motor fornece 1600 Nm, uma força com a qual não é fácil de lidar.

Os Bugatti com as peças defeituosas já foram chamados à oficina, o que inclui Chiron e Divo, os primeiros fabricados a 24 de Julho e os segundos a 21 de Agosto e 23 de Outubro. O problema foi causado pelo fornecedor dos semi-eixos, que utilizou um metal que não corresponde às especificações da Bugatti. Os clientes correm o risco de partir as transmissões, caso se entreguem a uma condução mais agressiva, e o construtor vê a sua imagem beliscada, mas será o fornecedor a pagar a factura.

Os semi-eixos serão substituídos nas quatro unidades vendidas nos EUA, enquanto as que foram comercializadas na Europa, potencialmente, terão de esperar um pouco mais. À semelhança do que aconteceu no início de Dezembro, em que a Bugatti se viu obrigada a chamar Chiron, Chiron Sport e Divo por defeitos no controlo electrónico de estabilidade.