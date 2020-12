Por trás das cabeças de cartaz da música portuguesa, da pop ao fado, estão arranjadores e directores musicais de talento, cujos nomes o grande público desconhece e cujos projectos pessoais estão condenados a ter apenas uma fracção da visibilidade dos artistas de primeiro plano para quem trabalham. Um dos mais relevantes neste domínio é o pianista Ruben Alves, cujos “empregadores” mais recentes têm sido Carminho, Cuca Roseta, João Gil e Rui Veloso e que também já emprestou o seu talento a Fausto, Mafalda Veiga, Mariza ou Sara Tavares. Alves foi também o “pianista da casa” em concursos televisivos (“Operação Triunfo”, “À procura de Sally”) e em ciclos de cinema mudo na Cinemateca Portuguesa e providenciou bandas sonoras para filmes e peças de teatro, pelo que é provável que muitas pessoas já o tenham ouvido, mesmo sem o saber ou sem ter retido o seu nome.

A sua produção em nome próprio – em trio com contrabaixo e bateria (Kolme, de 2012, e Kolme vol. II, de 2016) e em piano solo (Súbito, de 2009, Lúmen, de 2017, e O mais pequeno espaço apreciável de tempo, de 2018) – acaba por reflectir a variedade de experiências profissionais e de gostos pessoais de Alves.

[“Barro”]

O disco mais recente, Manto, ao somar ao contrabaixo (Miguel Menezes) e à bateria (Marcos Alves), a guitarra portuguesa (Luís Guerreiro), o violoncelo (Sandra Martins) e a percussão (João Ferreira), dilata não só a paleta tímbrica como o leque de atmosferas, com a ajuda de um judicioso trabalho de arranjos. O imparável crescendo de tensão de “Quinto elemento”, à maneira do Esbjörn Svensson Trio, atinge proporções épicas e desemboca no tranquilo e depurado “Voo suspenso”, a que se sucedem “Barro”, encantatório (e vagamente arabizante) e “Primeiro canto em casa nova”, com suave balanço bossa nova. As influências pop são mais evidentes em “Certeza (de uma nota só)” e o álbum fecha com a requintadamente singela e delicada “Valsa final”.

[“Quinto elemento”]

O disco explora soluções e ambientes variados, mas a sua toada geral é luminosa e apaziguadora, o que, nos trechos mais amáveis e numa audição distraída, pode suscitar confusões com o género que hoje é comercializado sob as designações “contemporary classical” ou “modern classical” (uma recauchutagem, com pergaminhos de nobreza conferidos pela Deutsche Grammophon, do velho muzak) e cujo representante português mais conhecido é Rui Massena. Recorrendo a um lugar comum do universo da trash TV, pode dizer-se que o Ruben Alves dos momentos mais indulgentes de Manto é o “gémeo bom” de Massena. O resto do álbum – e em particular as faixas acima destacadas – é muito recomendável. E não pode deixar-se de realçar a presença da guitarra portuguesa no ensemble: Mário Laginha, um dos nossos mais talentosos pianistas, já ensaiara, no álbum Terra seca, a fórmula piano + contrabaixo (Bernardo Moreira) + guitarra portuguesa (Miguel Amaral), mas ficou longe da integração alcançada em Manto.

[“Valsa final”]