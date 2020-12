Indiferentes à chuva, milhares de manifestantes concentraram-se esta tarde de sábado na Place de la République, em Paris, em sinal de protesto contra o polémico projeto de lei sobre separatismo religioso. É a terceira semana consecutiva de protestos, sendo que no último sábado acabou com confrontos com a polícia.

Associações e sindicatos tinham marcado concentrações por regiões, que não Paris por motivos de segurança. No entanto, uma parte da organização — entre sindicatos e associações de esquerda que querem travar esta lei — decidiu anular e convocar manifestações na Place du Châtelet para a Place de la République, descreveu o Le Monde. Esta manifestação foi, porém autorizada. Houve registo, também, de manifestações idênticas noutras cidades francesas.

O primeiro-ministro Jean Castex descreveu esta lei, apresentada quarta-feira em Conselho de Ministros, como não sendo contra as religiões, mas sim uma lei de “liberdade”, “proteção”, “emancipação do fundamentalismo religioso”. Lançada pelo 115.º aniversário da lei que separa a Igreja Católica do Estado na França, o projeto inclui medidas para proibir “certificados de virgindade” para mulheres muçulmanas e restringir a educação em casa.

Apesar de o projeto de lei não usar as palavras “islâmico” ou “separatista”, o presidente Emmanuel Macron e os seus ministros já disseram que o objetivo é controlar os islâmicos acusados pelo governo de impor visões puritanas e sexistas em toda a França. O projeto de lei pretende assim limitar o ensino doméstico, mas o Conselho de Estado já avisou que pode haver um risco de inconstitucionalidade.

Em França, os números dizem que cerca de 100 mil alunos são formados à margem do sistema educativo presencial.

Esta lei surge na sequência de alguns ataques que se têm registado em França, como a morte do professor Samuel Paty — que permitiu que fosse criada uma nova qualificação de um novo delito relacionado com ameaças de morte e divulgação de informações privadas através das redes sociais. O Parlamento francês aprovou na sexta-feira, 4 de Dezembro, três decretos que atribuem mais poder às forças de ordem para aceder com maior facilidade a informação e dados pessoais.

O governo francês quer também aplicar nas escolas privadas o sistema de identificação nacional aplicado nas públicas. A dois anos das eleições presidenciais esta decisão de Macron, no entanto, tem suscitado críticas, com muitos países muçulmanos, sobretudo, a acusarem-no de estigmatizar o Islão.

Há uma semana, durante uma manifestação idêntica à deste sábado, a agência noticiosa francesa relatou que várias fachadas de estabelecimentos, nomeadamente de um supermercado, de uma agência imobiliária e de um banco, foram danificadas durante confrontos entre manifestantes e polícia. Pelo menos 22 pessoas foram detidas.