A Polícia de Segurança Pública (PSP) interrompeu na noite de sexta-feira uma festa ilegal num restaurante na zona do Alto dos Moinhos, na cidade de Lisboa.

De acordo com o que o Observador apurou junto da PSP, as autoridades receberam uma queixa por causa do ruído e deslocaram-se ao restaurante da capital em questão.

Quando lá chegaram, os agentes da PSP encontraram cerca de 20 pessoas que já se preparavam para pagar o jantar e abandonar o restaurante. Foram todos identificados pelas autoridades.

O Correio da Manhã divulgou imagens do evento em questão e diz que se encontrariam no local até 70 pessoas, a jantar e a ouvir música. Os participantes do jantar não tinham máscara nem estavam a cumprir o distanciamento social — e a festa prolongou-se além das 23h, violando em vários aspetos as normas em vigor para travar a pandemia.