O V. Guimarães anunciou este sábado de manhã que está de luto pela morte de Rui Viana, fisiologista de 26 anos que trabalhava no Departamento de Alto Rendimento da equipa principal comandada por João Henriques.

Rui Viana, um verdadeiro #Conquistador que parte demasiado cedo.



É com a família, os amigos e com todos aqueles que tiveram o privilégio de partilhar momentos com o Rui que transmitimos a força necessária para que enfrentem este doloroso momento. pic.twitter.com/ICzon4kpxF — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) December 12, 2020

“Rui Viana, de 26 anos, tinha-se juntado ao clube esta temporada, rapidamente tendo conquistado toda a estrutura e todo o plantel pela sua extraordinária capacidade de trabalho, pela sua enorme dedicação e pelo excelente espírito de grupo que ajudou a promover”, explicou o clube minhoto em comunicado.

“Será uma perda muito sentida pelo Vitória SC, mas nesta hora tão difícil é com a família, os amigos e com todos aqueles que tiveram o privilégio de partilhar momentos com o Rui Viana que temos o nosso pensamento, transmitindo a força necessária para que enfrentem este doloroso momento”, acrescentou.

Rui Viana começou nas camadas jovens do Rio Tinto, tendo passado depois pela formação de outros clubes como Varzim, Benfica (nos juniores, em 2016/17) e Sp. Braga (de 2017 a 2019, tendo feito a última época nos Sub-23). Na derradeira temporada, o fisiologista esteve como preparado físico de Académica e Desp. Chaves.