Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), com 45 anos de idade, morreu na noite de sábado em Évora depois de ter sido atropelado por um homem que agredia a mulher na rua, de acordo com um comunicado daquela força de segurança.

Por volta das 21h45 de sábado, “ocorreu uma agressão a uma mulher, pelo seu companheiro, na via pública“, explica a PSP. “O agressor arrastou a mulher pelo chão e obrigou-a a entrar numa viatura.”

As agressões ocorreram na zona do Rossio de São Brás, em Évora. “No local encontrava-se um polícia da Polícia de Segurança Pública (PSP), fora de serviço, que presenciou as agressões”, sublinha a força de segurança.

“De imediato o polícia, em cumprimento da sua missão, interveio para fazer cessar o crime em curso”, continua a nota da PSP. “Ao tentar impedir a fuga do agressor, o polícia foi atropelado pela viatura conduzida por aquele, sendo arrastado cerca de 40 metros.”

O polícia ficou “em estado muito grave” e foi transportado para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, pelos meios de socorro. “Infelizmente, devido à gravidade das lesões sofridas na intervenção policial, o Polícia, pelas 00h54 de hoje, acabou por falecer”, esclarece o comunicado.

O agente da PSP era António José Pinto Doce, de 45 anos, e pertencia ao Comando Distrital de Évora, segundo um comunicado posterior do Ministério da Administração Interna, através do qual o ministro Eduardo Cabrita manifestou pesar pela morte do polícia e enviou “as mais sentidas condolências aos familiares, amigos e a todos os polícias da Polícia de Segurança Pública que diariamente cumprem de forma abnegada a sua missão”.

António José Pinto Doce era casado e tinha dois filhos, acrescentou a PSP. “De imediato a PSP contactou os familiares e disponibilizou-lhes todo o apoio, nomeadamente psicológico”, destaca a força de segurança, acrescentando que a Polícia Judiciária já foi mobilizada para investigar o crime.

Agressor intercetado em Sintra

Ainda de acordo com o comunicado da PSP, o agressor conseguiu fugir, mas foi “posteriormente intercetado por guardas da Guarda Nacional Republicana, na zona de Alcabideche, em Sintra, após imediata difusão e alerta a todas as forças e serviços de segurança, feita pelo Centro de Comando e Controlo Estratégico da PSP”.

O jornal Correio da Manhã detalha que o agressor seria um guarda prisional e foi detido por volta das 4h da manhã.