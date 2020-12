Cinco pessoas, pelo menos, ficaram feridas nos Estados Unidos, incluindo quatro com ferimentos graves causados por facas e bala, durante manifestações no sábado para exigir “mais quatro anos” da presidência de Trump e denunciar “fraude massiva” na eleição presidencial.

Na capital dos Estados Unidos, quatro pessoas foram esfaqueadas e hospitalizadas “com ferimentos graves”, segundo revelou, à agência AFP, o oficial de comunicações dos bombeiros e serviços de emergência de Washington DC, Doug Buchanan.

De acordo com o The New York Times, 23 pessoas foram presas.

Milhares de bonés vermelhos com o ‘slogan’ “Tornar a América Grande Outra Vez” desfilaram pela capital norte-americana, mostrando-se convencidos de que o Presidente vai conseguir anular a vitória de Biden e cumprir um segundo mandato na Casa Branca.

Donald Trump não escondeu o contentamento com a realização destas manifestações numa zona da capital próxima da Casa Branca.

“Uau! Milhares de pessoas estão a reunir-se em Washington, para evitar que a eleição nos seja roubada”, escreveu sábado o Presidente na sua conta pessoal da rede social Twitter.

Os comícios em Washington aconteceram a dois dias da reunião do Colégio Eleitoral, na qual os delegados eleitos vão escolher o próximo Presidente, numa altura em que os resultados determinaram já a vitória de Biden.