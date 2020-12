(Artigo em atualização)

O Diretor Nacional da PSP, Magina da Silva, disse este domingo, após uma reunião com o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que “hoje simultaneamente para os 20 mil homens e mulheres da PSP e para o diretor nacional é um dia de tristeza, mas também de orgulho”. De tristeza, explicou, porque um polícia “tombou”, referindo-se ao agente da PSP de Évora que foi atropelado mortalmente por um homem que intercetou por violência doméstica. E de orgulho, “porque foi um polícia que estava fora de serviço”, mas que seguiu o “apelo da sua missão”.

Magina da Silva, que falou aos jornalistas após uma reunião já prevista para este domingo com Marcelo, disse ainda que faz parte da missão de um polícia “dar a própria vida se necessário for”. E informou que já falou com a mulher da vítima e com o seu irmão, que é também polícia. O agente deixa dois filhos. Já foi, também, assegurado apoio psicológico à família.

É uma grande frustração que temos enquanto órgão de polícia criminal não conseguirmos baixar o número de mulheres que morrem no âmbito da criminalidade relacionada com a violência doméstica”, disse também.

SEF foi tema. Diretor Nacional quer que seja criada uma Polícia Nacional para integrar SEF e PSP

O superintendente chefe esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa para “um balanço” sobre este ano de pandemia, segundo afirmou. E um dos temas em cima da mesa foi o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Primeiro, disse, o oficial demonstrou um grande “desagrado” de como o “SEF está a ser tratado na praça pública”, elogiando os seus “excelentes profissionais”. “Segundo, o que tem sido anunciado e trabalhado com o Ministério da Administração Interna, passará não diria pela absorção do SEF pela PSP, mas a fusão entre a PSP e o SEF”, disse.

Daí que tenha proposto que, como visão desta reestruturação, a PSP é extinta, o SEF é extinto e surge uma Polícia Nacional como aliás acontece em Espanha, em França e em Itália”, disse.

Magina deixou também uma mensagem aos elementos do SEF de que “irão ser bem tratados”.

Em resposta aos jornalistas, o responsável pela PSP falou também sobre o caso dos agentes policiais de Alfragide que viram o Tribunal da Relação de Lisboa confirmar a pena a que foram condenadas em primeira instância. O responsável disse que os sete agentes foram alvo de processos disciplinares que estavam suspensos à espera de decisão final e que irão agora ser retomados. “Na estratégia que defini para o meu mandato tenho claro que defenderei os policias acusados injustamente e não hesitarei em punir os polícias que violarem de forma grave os seus deveres funcionais”, disse.