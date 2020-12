A conta do Instagram de José Mourinho já era muito conhecida e ainda mais se notabilizou esta semana, depois de se transformar num centro de notícias. Foi inadvertido mas foi: pouco minutos antes do anúncio oficial por parte da Premier League de que tinha ganhou o prémio de Melhor Treinador do mês de novembro, o português teve um lapso de timing e colocou na sua conta oficial um vídeo onde surgia com todos os elementos da sua equipa técnica, dos adjuntos aos observadores, passando pelos responsáveis pela parte física, a agradecer à organização o troféu referente a um mês onde ganhou três jogos e teve um nulo com o Chelsea. Começou por ser uma distinção oficiosa, tornou-se pouco depois oficial. E já com mais uma vitória frente ao Arsenal a seguir a isso.

A derrota frente ao Antuérpia numa das exibições menos conseguidas da época conseguiu ter impacto positivo na caminhada do Tottenham na presente temporada, algo reforçado pelos resultados alcançados frente a adversários diretos no Campeonato enquanto assegurou a passagem no primeiro lugar da fase de grupos da Liga Europa. E não foi só ganhar mais jogos, foi também ganhar mais opções além das habituais na equipa titular como aconteceu com Lo Celso, marcador do segundo golo que deu a recente vitória frente aos belgas, ou Harry Winks, que na última época era um indiscutível e esta época tem estado mais vezes a sair do banco. “Não posso ter todo o plantel feliz. Acredito que os jogadores estão felizes porque estamos a vencer mas não o estão porque não estão a jogar. Winks direto para o balneário? Disse aos jogadores para irem tomar banho. Alguns preferiram ficar, apesar do frio, e continuar a participar no jogo a partir do banco. Winks decidiu ir, fico feliz por isso, pois fui eu quem lhe disse que o fizesse”, explicou o português a propósito de um dos temas paralelos que se abriram na quinta-feira.

???? Paul Merson: “Harry Kane will NOT score goals in a Mourinho team”. ???????????????????????????? Harry Kane has 15 goals and 13 assists in his 19 games so far this season. ???? Directly involved in 41 goals since José Mourinho was appointed head coach: ⚽️ Goals: 27

????️ Assists: 13#THFC #COYS #CRYTOT pic.twitter.com/nrlrCNIWQk — Last Word On Spurs???? (@LastWordOnSpurs) December 13, 2020

???????????????????????????? Tottenham Hotspur striker Harry Kane under Spurs head coach José Mourinho: ???? Games: 37

⚽️ Goals: 29

????️ Assists: 12

???? Direct Goal Involvements: 41 ???????? José Mourinho: "Stay and by being with me, I can help you to now explode."#THFC #COYS #CRYTOTpic.twitter.com/wTLmBUNd6l — Last Word On Spurs???? (@LastWordOnSpurs) December 13, 2020

Próximo objetivo? Manter a liderança da Premier League frente ao Crystal Palace apenas quatro dias antes do jogo mais aguardado em Anfield Road com o Liverpool (que não contará com Diogo Jota, que estará ausente por dois meses devido a uma lesão no joelho). E muito do sucesso contra um dos treinadores mais respeitado por Mourinho em Inglaterra, Roy Hodgson, passava por dar continuidade à solidez defensiva que foi estudada ao detalhe pelo Telegraph este domingo não só com as ações dos quatros jogadores do setor recuado mas também de Sissoko, Höjberg e o próprio Son, um jogador cada vez mais evoluído no plano tático a par de Harry Kane – sem que com isso perdessem a eficácia ofensiva, que está mais apurada do que nunca neste arranque de temporada.

Jose Mourinho & Roy Hodgson sharing a moment before kick-off! ❤️ pic.twitter.com/LVFjoCcnln — Football Daily (@footballdaily) December 13, 2020

43 – Since Jose Mourinho’s first game in charge of Spurs, Harry Kane has been directly involved in more goals in all competitions than any other Premier League player (43 – 29 goals, 14 assists). Inspired. pic.twitter.com/MSpRJBqnBb — OptaJoe (@OptaJoe) December 13, 2020

Com dois tipos de estratégia distintos, primeiro à procura da vantagem em ataque continuado e depois em busca do golo da confirmação em transições, o Tottenham, que conquistara 16 dos últimos 18 pontos, esteve em vantagem desde a primeira parte mas deu em demasia a iniciativa ao Crystal Palace, que acabaria por empatar num lance de bola parada em que Lloris falhou. 485 minutos depois, os spurs voltaram a sofrer golos na Premier League e foi isso que anulou aquele que seria um recorde do clube em mais uma noite em que Harry Kane confirmou o registo sem paralelo desde que Mourinho assumiu o comando mas que não teve o prémio final desejado também por culpa da trave e de Victor Guaita, que foi gigante nos últimos minutos a segurar o empate a uma bola.

Com a equipa que tem sido habitualmente titular de início, confirmando de novo Bergwijn à frente de Lucas Moura na direita do ataque, o Tottenham entrou apostado em ir à procura do resultado em vez de esperar pelo mesmo – como tantas vezes acontecia no início de Mourinho nos spurs. Son, aproveitando uma diagonal com passe longo de Alderweireld, deixou a primeira primeira ameaça ainda antes dos dez minutos iniciais à baliza de Vicente Guaita, que seria o grande protagonista do arranque do encontro ao impedir o golo de Ndombelé, após cruzamento de Aurier, e de Kane, na sequência de um canto. O Crystal Palace conseguia colocar algumas transições, com Zaha a ser o principal protagonista e Benteke a ter um remate perigoso para Lloris, mas eram os visitantes que tinham o domínio e inauguraram mesmo o marcador, com Kane a arriscar a meia distância e Guaita a não sair totalmente bem da fotografia (23′). O intervalo chegaria com essa vantagem mínima e um grande susto à mistura para Lloria, com um grande remate de Eberechi Eze em cima do minuto 45 a bater no poste.

No segundo tempo, sem mexer em jogadores, o Tottenham viu o Crystal Palace entrar melhor e aproveitou para tentar fazer do próprio veneno aos visitantes, recuando um pouco as linhas para tentar apanhar em contra-ataque a equipa contrária. O próprio Mourinho, que passou grande parte do encontro até aí sentado, dava sinais de alguma impaciência no banco numa fase onde a equipa perdeu mais vezes a bola na zona do meio-campo quando devia ter mais posse para acalmar o ritmo que o jogo conhecia. Höjberg, num remate de meia distância rasteiro que saiu a rasar o poste de Guaita, deixou um sinal que por alguns minutos recolocou o conjunto visitado menos balanceado na frente mas seria essa a última imagem, com Schlupp a aproveitar um erro crasso de Lloris após livre de Eberechi Eze para fazer o empate a nove minutos do final. Só nesse momento o Tottenham voltou a agarrar no encontro e com oportunidades flagrantes para marcar, com Ben Davies a acertar na trave após cruzamento longo, Guaita a evitar depois por instinto a recarga de Aurier (87′) e, já nos descontos, a ter a defesa do jogo após livre direto de Eric Dier que levou ainda a bola a bater na trave antes de sair para canto (90+2′).