O escritor britânico John le Carré, um dos mais importantes autores de romances de espionagem, morreu este sábado à noite aos 89 anos. O autor de obras como “Fiel Jardineiro” ou “O Espião que Saiu do Frio”, morreu de pneumonia no Royal Cornwall Hospital na noite de sábado.

“É com uma enorme tristeza que tenho de partilhar a notícia de que David Cornwell, conhecido para o mundo como John le Carré, morreu após uma curta doença (sem relação com a Covid-19) na Cornualha, no sábado à noite”, pode ler-se no comunicado do CEO da agência Curtis Brown, Jonny Geller.

Descrito como um “gigante incontestável da literatura britânica”, Geller acrescenta que Le Carré “definiu a era da Guerra Fria e destemidamente combateu o poder pela palavra nas décadas que se seguiram”. “Os nossos pensamentos estão com os seus quatro filhos, as suas famílias e com a sua querida mulher Jane”, escreve.

John le Carré, pseudónimo de David Jonh Moore Cornwell, foi professor de francês e alemão no colégio privado de Eton, Reino Unido, altura em que começou a trabalhar como agente secreto do MI5, em 1958.

O autor trabalhou para os serviços secretos britânicos de 1950 a 1964, dedicando-se depois à escrita a tempo inteiro, após o sucesso de “O Espião que Saiu do Frio”, publicado pela primeira vez em 1963.

Foi este livro — a sua terceira obra — que o lançou mundialmente. Seguir-se-iam outras: “O Alfaiate do Panamá”, “Single & Single”, “O Fiel Jardineiro”, “Amigos até ao Fim”, “O Canto da Missão” e “Um Homem Muito Procurado”.

O seu último livro, “Um Legado de Espiões”, foi editado em 2017, tendo recuperado a personagem de George Smiley, personagem de várias das suas obras, entre as quais, “O Espião que Saiu do Frio”, precisamente.

