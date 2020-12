A GNR anunciou este domingo a detenção de três homens, de 32 anos, por roubo, tráfico de droga e ofensas à integridade física, na Autoestrada do Sul (A2), no concelho de Seixal (Setúbal), apreendendo ainda heroína e cocaína.

O Comando Territorial de Setúbal da GNR, em comunicado, explicou que as detenções foram efetuadas no sábado por militares do Destacamento de Trânsito de Setúbal.

Durante uma ação de fiscalização rodoviária, “os suspeitos demonstravam indícios de terem participado numa rixa, tendo os militares da Guarda detetado que ainda tinham vestígios de sangue e armas brancas na sua posse”, informa o comunicado.

A GNR apurou, no seguimento dessa ação, que os suspeitos tinham estado “envolvidos numa situação de agressões, com arma branca”, que fez com que a vítima, que “ficou em estado grave”, tivesse necessitado de ser transportada para o hospital.

Os militares efetuaram também três buscas domiciliárias em Lisboa, Barreiro e Moita, que resultaram na apreensão de 90 doses de heroína, 30 doses de cocaína, duas navalhas, um martelo, um veículo automóvel e cinco telemóveis.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Seixal.

A ação policial contou com o reforço da Unidade de Intervenção e dos Destacamentos Territoriais de Almada e do Montijo, assim como com o apoio da PSP.