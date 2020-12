O café entra no dia a dia de quase todos os portugueses, que não dispensam a sua bica ao longo do dia. Há ainda quem prefira o galão, abatanado, meia de leite, carioca… Enfim, há mil e uma maneiras de preparar café – e estamos, muito provavelmente, a contabilizar por baixo. Uma forma de o consumir e que pode não ser ainda tão comum entre nós – e está na altura de mudar isso! – é o latte. Esta bebida é habitualmente preparada com café expresso e leite quente, com uma pequena camada de creme de leite para finalizar (mais fina que a do capuccino). Contudo, existem hoje múltiplas versões de lattes, adaptadas a todos os gostos e necessidades.

Lattes vegan: uma solução prática

Os novos NESCAFÉ Gold Lattes vão ao encontro desta tendência e estão disponíveis em três variedades; amêndoa, coco e aveia. Uma combinação deliciosa e cremosa de café arábica com três opções de bebidas vegetais. Fique a saber que, nos dias em que simplesmente quer apreciar o sabor de um verdadeiro latte vegan, há uma maneira simples de o preparar – a clássica. Basta misturar uma saqueta com água quente na sua caneca preferida ou num copo de vidro e desfrutar. A cereja no topo do bolo é que estes lattes além de serem uma opção para todos os apreciadores de bebidas de café são ainda uma opção para quem segue um estilo de vida vegan, tem intolerância à lactose ou é alérgico ao leite.

O importante é fazer uma pausa, relaxar e deliciar-se com esta novidade. Para isso, deixamos aqui algumas sugestões para apreciar os novos NESCAFÉ Gold lattes.

O chocolate vai bem com tudo

O regresso do frio, da chuva e os dias mais curtos tornam o sair do quentinho da cama pela manhã ou as tardes mais difíceis, o que é bastante compreensível. O mínimo que podemos fazer é prolongar essa sensação de conforto ao pequeno-almoço ou contribuir para uma pausa saborosa ao longo da tarde. Por isso, o ideal é que acompanhe as suas torradas, panquecas ou lanche com uma bebida quente e aconchegante. Se é fã de chocolate, temos a sugestão perfeita: um latte com um toque a cacau. Para prepará-lo, coloque o conteúdo de uma saqueta de NESCAFÉ Gold Latte Aveia numa chávena, junte água quente e misture bem. Para um sabor extra, não tenha medo de arriscar e polvilhe com cacau em pó. E, pronto, depois disto o seu ânimo vai melhorar, com toda a certeza.

Com um toque de canela

Canela: há quem a adore e quem a deteste. Se faz orgulhosamente parte do primeiro grupo, experimente dar este twist. A meio da tarde, por exemplo, quando fizer a sua pausa no trabalho para descontrair um pouco, pegue uma saqueta de NESCAFÉ Gold Latte Amêndoa, abane-a energeticamente – este gesto não tem qualquer impacto no resultado final, serve apenas para efeitos dramáticos -, verta o pó para um copo de vidro e junte água quente. Mexa muito bem. Agora sim, polvilhe com um toque de canela. E porque sabemos que tão depressa temos dias chuvosos, com vento e frio, como outros em que o tempo está mais ameno e o sol nos aquece a pele, este latte pode ser consumido quente, imediatamente após a preparação, ou fresco, bastando, para isso, adicionar umas pedras de gelo.

Coco e mais coco

Terminado mais um dia atarefado, permita-se descontrair um bocadinho no sofá a ver o seu programa de TV preferido, a ler um bom livro ou até a trocar dois dedos de conversa com a sua família ou amigos. Mas não de mãos vazias. Tem NESCAFÉ Gold Latte Coco na despensa? Ótimo. Nesta bebida, a estrela é o coco. Tome nota. O primeiro passo consiste em preparar a saqueta do seu latte da NESCAFÉ da forma habitual: misturando o seu conteúdo com água quente e mexendo até dissolver por completo. Depois, para um elemento surpresa junte-lhe umas raspas de coco ralado. Et voilà.

Cultivado com respeito

A preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade é um fator chave nos dias de hoje. É bom sinal e o planeta agradece. Ao comprar a gama de NESCAFÉ Gold Lattes, está a manter-se fiel a este movimento. Desde 2010, a marca NESCAFÉ compromete-se em utilizar os seus 80 anos de conhecimento sobre café para chegar a um objetivo ambicioso; garantir que todo o seu café provenha de uma agricultura responsável e de uma produção sustentável. E como este caminho é mais fácil com parceiros, a marca trabalha com produtores de café, agrónomos e com organizações como a Rainforest Alliance, a Sustainable Agriculture Network e a Common Code for the Coffee Community.