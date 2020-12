O Banco de Portugal piorou esta segunda-feira as perspetivas para a atividade económica do próximo ano — em vez da subida de 5,2% do PIB prevista em junho, o supervisor acredita agora que Portugal vai crescer 3,9%. Um número que fica aquém dos 5,4% previstos pelo Governo no Orçamento do Estado.

O crescimento de 2021 deverá ser puxado em múltiplas frentes, com subidas do consumo privado (+3,9%), consumo público (+4,9%), investimento (+4,4%) e exportações (+9,2%) — cujo crescimento deverá ser superior ao das importações (+8,8%). O governador do Banco de Portugal antevê que a recuperação seja mais visível a partir do segundo trimestre.

O Boletim Económico de dezembro, que avança com projeções para a evolução da economia portuguesa até 2023, mostra que a economia deverá cair 8,1% em 2020, como o Banco de Portugal já tinha previsto em outubro no boletim intercalar. O andamento da pandemia na fase final do ano “não permitirá que a economia cresça” no quarto trimestre, explicou Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, durante a conferência de apresentação do boletim económico. O Governo previu no OE2021 uma recessão ligeiramente pior para este ano, de 8,5%.

Nos próximos anos, depois do crescimento de 3,9% de 2021, o regulador acredita que a economia deverá continuar a recuperação em 2022 (4,5%, uma melhoria de sete décimas face à previsão de junho). “As projeções assumem que as restrições são gradualmente retiradas a partir do primeiro trimestre de 2021, embora a atividade permaneça condicionada até ao início de 2022, altura em que uma solução médica eficaz estará plenamente implementada”, pode ler-se no comunicado do Banco de Portugal. “A atividade económica deverá retomar o nível anterior à pandemia no final de 2022”. Já em 2023, o último ano analisado pela autoridade monetária, o PIB deverá crescer 2,4%.

Apesar de haver crescimento económico no próximo ano, o desemprego também deverá subir, num contexto em que terminam as moratórias de crédito. A taxa de desemprego deverá passar de 7,2% este ano (uma melhoria face aos 7,5% previstos em outubro), para 8,8% em 2021 (menos uma décima do que a previsão de junho). A partir daí, o Banco de Portugal espera uma melhoria progressiva, com uma taxa de 8,1% em 2022 e 7,4% em 2023.

