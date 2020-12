Em atualização

Benfica e Sp. Braga ficaram a conhecer esta segunda-feira os adversários nos 16 avos da Liga Europa, numa manhã marcada também pelo sorteio da Liga dos Campeões que colocou a Juventus de Cristiano Ronaldo como adversário do FC Porto nos oitavos da competição. Maniche, vencedor da competição quando era ainda Taça UEFA pelo FC Porto em 2002/03 antes de se sagrar campeão europeu na temporada seguinte pelos azuis e brancos depois de ter começado a carreira ao serviço dos encarnados, foi o convidado do sorteio que se realizou em Nyon, na Suíça.

Os encarnados foram a primeira equipa a sair, defrontando o Arsenal com o primeiro jogo a ser disputado na Luz na reedição de uma mítica eliminatória então da Taça dos Clubes Campeões Europeus no início dos anos 90 em que o Benfica conseguiu ganhar em Highbury por 3-1 no prolongamento da segunda mão da segunda ronda. Já o Sp. Braga terá pela frente a Roma de Paulo Fonseca, que está apenas a seis pontos da liderança da Serie A.

Os jogos dos 16 avos da Liga Europa realizam-se nos dias 18 e 25 de fevereiro, com o sorteio para os oitavos a ser feito logo no dia seguinte para encontros que se irão disputar a 11 e 18 de março.

Os encontros dos 16 avos da Liga Europa serão os seguintes:

Wolfsberger-Tottenham

Dínamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Estrela Vermelha-AC Milan

Antuérpia-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salzburgo-Villarreal

Sp. Braga-Roma

Krasnodar-Dínamo Zagreb

Young Boys-Bayer Leverkusen

Granada-Nápoles

Molde-Hoffenheim

Maccabi Telavive-Shakhtar Donetsk

Lille-Ajax

Olympiacos-PSV

Finalizadas as fases de grupos da Champions e da Liga Europa, os potes para o sorteio eram os seguintes:

Equipas do pote 1 que serão cabeças de série no sorteio dos 16 avos da Liga Europa

– Melhores terceiros da Champions: Manchester United (Inglaterra), Club Brugge (Bélgica), Ajax (Holanda) e Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

– Vencedores de grupos da Liga Europa: Roma (Itália), Arsenal (Inglaterra), Bayer Leverkusen (Alemanha), Rangers (Escócia), PSV (Holanda), Nápoles (Itália), Leicester (Inglaterra), AC Milan (Itália), Villarreal (Espanha), Tottenham (Inglaterra), Dínamo Zagreb (Croácia) e Hoffenheim (Alemanha)

Equipas do pote 2 que não serão cabeças de série no sorteio dos 16 avos da Liga Europa

– Piores terceiros da Champions: Krasnodar (Rússia), Dínamo Kiev (Ucrânia), RB Salzburgo (Áustria) e Olympiacos (Grécia)

– Segundos classificados nos grupos da Liga Europa: Young Boys (Suíça), Molde (Noruega), Slavia Praga (Rep. Checa), Benfica (Portugal), Granada (Espanha), Real Sociedad (Espanha), Sp. Braga (Portugal), Lille (França), Maccabi Telavive (Israel), Antuérpia (Bélgica), Wolfsberger (Áustria) e Estrela Vermelha (Sérvia)