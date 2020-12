Há 55 dias, desde 20 de outubro, dia em que se confirmaram 1.876 casos de infeção pelo novo coronavírus, que não havia tão poucos infetados em 24 horas.

Esta segunda-feira, 14 de dezembro — 10 dias antes do Natal e 18 desde o início do regresso temporário às restrições impostas à circulação entre concelhos, que mantiveram o País mais ou menos confinado nos dois primeiros fins de semana do mês —, os números de novos casos caíram, bem para lá do que já é habitual caírem todas as segundas feiras, e estacionaram nos 2.194 (trata-se de uma redução de 45,7% relativamente a este domingo).

Ainda no capítulo das boas notícias, esta segunda-feira havia menos 851 casos ativos (são 71.012 no total) e mais 2.955 recuperados em todo o País.

Já o número de mortes associadas à pandemia, tal como o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, já tinha alertado esta segunda-feira de manhã, em Leiria, mantém-se elevado.

Por muito que, em relação às últimas 24 horas tenha baixado — depois de este domingo ter sido alcançado novo máximo, com 98 óbitos registados —, esta segunda-feira, com 90, é o quarto dia mais mortífero desde o início da pandemia. Só na última semana morreram 686 pessoas em Portugal com Covid-19.

Morreu mais uma mulher entre os 30 e os 39 anos

Um dos 90 óbitos associados nas últimas 24 horas à pandemia diz respeito a uma mulher, com idade compreendida entre os 30 e os 39 — desde o início da pandemia já morreram 12 pessoas nesta faixa etária, seis mulheres e seis homens.

Morreram ainda duas mulheres e um homem na casa dos 40 anos; um homem entre os 50 e os 59; e quatro homens e duas mulheres na faixa etária imediatamente a seguir.

A maior parte das mortes foi registada, como habitualmente, acima dos 80: 24 homens e 34 mulheres não resistiram nas últimas 24 horas. Entre os 70 e os 79 há 16 mortes a lamentar, onze homens e cinco mulheres.

Desde o início da pandemia, já morreram 5.649 pessoas em Portugal. 67,5% tinham mais de 80 anos, 87,8% estavam acima dos 70 anos.

Há mais 97 pessoas internadas, mas as UCI não sofreram alteração

Depois de no sábado o número de internamentos ter caído para 3.093, esta segunda-feira voltaram a disparar as hospitalizações de pessoas com problemas associados à Covid-19: mais 97 apenas nas últimas 24 horas — são 3.254 no total.

Ainda assim, o número de internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) não sofreu alterações, mantendo-se nos 513.

Norte e Lisboa e Vale do Tejo com 78% dos novos casos

A região Norte foi esta segunda-feira, como nos últimos meses, a zona do País onde se registaram mais novos casos positivos: 42,7%.

Ainda assim, a diferença para o número de infeções confirmadas em Lisboa e Vale do Tejo não é grande — 35,4% dos 2.194 casos registados nas últimas 24 horas têm origem nesta região.

Outra inversão: ao contrário do que tem sido a norma, nas últimas 24 horas há mais óbitos a lamentar na região de LVT (32) do que Norte (29). Na zona Centro morreram mais 24 pessoas com problemas associados à Covid-19, no Alentejo 3 e no Algarve 2.

Eis como está o resto do País em número de novos casos: