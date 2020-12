O Presidente da República anunciou esta tarde a partir do site oficial que aceitou as propostas do primeiro-ministro para exonerar dois secretário de Estado e anunciar a sua substituição já amanhã, com posse marcada para as três da tarde em Belém. São duas as saídas que António Costa apresentou a Marcelo esta segunda-feira.

Saem Teresa Ribeiro, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, e Nuno Russo, e secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. Entram e a nomeação, para os mesmos cargos, respetivamente, Francisco André (ex-chefe de gabinete de Costa) e de Rui Martinho.

O comunicado da Presidência refere que os governantes saíram “a seu pedido”. Teresa Ribeiro estava no cargo desde o primeiro Governo de António Costa e sai mesmo à beira do arranque de uma missão diplomática de peso para o país, a presidência do Conselho Europeu, que começa a 1 de janeiro e vai até junho.

Entre outros cargos, Francisco André foi conselheiro na Representação Permanente de Portugal (REPER) na União Europeia e desempenhou as funções de chefe de gabinete do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros Jorge Lacão, no primeiro Governo liderado por José Sócrates (2005/2009).

Já Rui Costa Martinho foi nomeado, em 2019, vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, e em já este ano foi nomeado, em regime de substituição, presidente do conselho diretivo do mesmo instituto.