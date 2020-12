Os Estados Unidos vão apoiar com 200 mil dólares (165 mil euros) o “reforço da resposta” de Cabo Verde à pandemia de Covid-19 através do envolvimento das comunidades locais, anunciou esta segunda-feira a Embaixada norte-americana na Praia.

Em comunicado enviado à agência Lusa, aquela Embaixada refere que o apoio insere-se no plano de atividades da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e será coordenado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Com estas ações, espera-se que a população beneficiária adquira um profundo conhecimento sobre atitudes e práticas para prevenir a Covid-19. Por outro lado, as medidas irão permitir que se faça uma avaliação sobre o impacto da Covid-19 nas crianças e mulheres, que por sua vez, contribuirá para a adequação das estratégias nacionais e para uma campanha pública de informação”, acrescenta o comunicado.

Segundo a Embaixada norte-americana, o foco do programa de ações está nas medidas de prevenção da Covid-19, “baseadas na realidade e necessidades de informação da população beneficiária, especialmente adolescentes e jovens”.

Envolvem comunicação de risco, para “engajamento da comunidade” na adoção de comportamentos seguros no âmbito da pandemia, também o diagnóstico precoce da doença “abrangendo diferentes ilhas”, a recolha de dados sobre a evolução da doença no arquipélago e a continuidade dos serviços essenciais “para o cumprimento dos direitos de todas as crianças e adolescentes, especialmente as mais desfavorecidas”.

O apoio financeiro norte-americano permitirá ainda a formação e capacitação sobre comunicação de risco e engajamento comunitário com 22 associações locais, organizações não-governamentais e técnicos de saúde, “abrangendo todos os municípios do país”, o reforço da capacidade de diagnóstico da Covid-19 e o fornecimento de equipamento de proteção individual, entre outros.