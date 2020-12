O PSD perguntou esta segunda-feira ao Governo o que está a fazer para reverter a decisão da Suíça de colocar Portugal em lista vermelha no âmbito da pandemia de Covid-19, que considera “extremamente grave” e baseada em dados desatualizados.

Numa pergunta entregue no parlamento e dirigida ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, os sociais-democratas consideram que a decisão da Suíça, que entrou esta segunda-feira em vigor, de impor quarentena no regresso a quem viajar de Portugal “é baseada em dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças que se encontram completamente desatualizados”.

Trata-se de uma situação extremamente grave que irá estragar as férias de uma das maiores comunidades de estrangeiros estabelecidas nesse país e que, todos os anos, após um ano de trabalho na Suíça, tenta encontrar as suas famílias no período de férias de Natal”, sublinham os sociais-democratas, acrescentando que mais de dez mil portugueses já assinaram uma petição contra esta decisão.

O PSD refere ter tido conhecimento, pela comunicação social, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros teria informado a Suíça dos números atuais de infeção, mas alerta que “o Natal está a aproximar-se e esta decisão ainda não foi revertida”.

O governo português está a promover negociações, informações ou outras diligências diplomáticas para que esta decisão, que tanto prejudica toda a comunidade portuguesa na Suíça, possa ser revertida com a maior urgência?”, questionam os deputados do PSD.

Esta segunda-feira, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, já tinha afirmado que a Suíça não tem motivos para incluir Portugal numa lista vermelha, e garantiu que o executivo está a tentar alterar a situação.

Esta decisão foi tomada numa altura em que Portugal estava no pico da segunda vaga. Já não se justifica, porque nós temos menos novos casos por 100.000 habitantes do que tem a Suíça e o critério da Suíça é pôr na lista vermelha os países com mais casos do que a Suíça por 100.000 habitantes”, afirmou Berta Nunes.

Em declarações à agência Lusa, a governante revelou que recebeu várias queixas de portugueses que não aceitam a medida, alguns dos quais já subscreveram uma petição para Portugal sair dessa lista vermelha, a qual reunia esta segunda-feira 11.878 assinaturas.

“Temos desenvolvido contactos com as autoridades suíças, com o nosso embaixador na Suíça, que nos tem mantidos informados da situação, e aqui no ministério [dos Negócios Estrangeiros] estamos a desenvolver contactos para que a Suíça retire Portugal dessa lista vermelha, porque não se justifica”, adiantou.

Segundo Berta Nunes, a Suíça ainda não respondeu às pretensões portuguesas, mas o motivo que levou o país a colocar Portugal na lista não está atualizado.

A partir desta segunda-feira, todos os portugueses que viajem ao país de origem estão obrigados a fazer uma quarentena de 10 dias após o seu regresso a território suíço.