O FC Porto ficou esta segunda-feira a conhecer o adversário dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os dragões, que não eram cabeça-de-série e por isso estavam à mercê dos oponentes teoricamente mais complicados, vão defrontar a Juventus de Cristiano Ronaldo na próxima fase, depois de terem terminado no segundo lugar do Grupo C, que também tinha Manchester City, Olympiacos e Marselha. A primeira mão está marcada para o Dragão, a segunda acontece em Turim.

Round of 16 draw ✔️ Which tie are you most excited for? ????#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020

No restante sorteio, destaque ainda para o Atl. Madrid de João Félix, que vai encontrar o Chelsea de Frank Lampard, e o Liverpool de Klopp, que cruza com o sempre perigoso RB Leipzig. O campeão europeu em título, o Bayern Munique, defronta a Lazio — que está nos oitavos de final da Champions pela primeira vez em 20 anos –, e o Manchester City, que ficou no primeiro lugar do grupo do FC Porto, calhou com o Borussia Mönchengladbach. O Sevilha, que conquistou a Liga Europa na época passada, vai jogar com o Borussia Dortmund, que despediu o treinador Lucien Favre este fim de semana, e o Real Madrid encontra a Atalanta. Por fim, Barcelona e PSG vão disputar uma vaga nos quartos de final: ou seja, e mesmo sem ser ainda conhecida a extensão da lesão que contraiu este domingo, Neymar pode voltar a Camp Nou.

De recordar que a Juventus de Cristiano Ronaldo ficou no primeiro lugar do Grupo G, à frente do Barcelona, do Dínamo Kiev e do Ferencváros. Na temporada passada, os italianos não foram além dos oitavos de final, onde caíram com o Lyon. As duas equipas encontraram-se pela última vez em 2016/17, também nos oitavos da Champions: na altura, os bianconeri venceram os dois jogos e eliminaram os dragões.

Os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a disputar entre fevereiro e março de 2021, são então os seguintes:

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Munique

Atl. Madrid-Chelsea

RB Leipzig-Liverpool

FC Porto -Juventus

-Juventus Barcelona-PSG

Sevilha-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid

Os potes a sorteio em Nyon, na Suíça, eram então os seguintes:

Pote 1 (vencedores dos grupos):

Bayern Munique (Alemanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Chelsea (Inglaterra)

Juventus (Itália)

Liverpool (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra)

PSG (França)

Real Madrid (Espanha)

Pote 2 (2.º classificados dos grupos):

Atalanta (Itália)

Atl. Madrid (Espanha)

Barcelona (Espanha)

Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Lazio (Itália)

RB Leipzig (Alemanha)

FC Porto (Portugal)

Sevilha (Espanha)

???? Seeded teams… ???? Strongest side here? ???????? Bayern

???????? Real Madrid

???????????????????????????? Man. City

???????????????????????????? Liverpool

???????????????????????????? Chelsea

???????? Dortmund

???????? Juventus

???????? Paris#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020