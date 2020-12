Freixo de Espada à Cinta regista a maior descida pela segunda semana consecutiva. Veja o mapa dos concelhos com mais casos de infeção

Os dados agora divulgados, registam 14 concelhos que aumentaram a incidência acumulada em 14 dias e ultrapassaram a barreira dos 240 casos por 100 mil habitantes. Ou seja, considerando os quatro níveis de risco, estes 14 concelhos subiriam do nível de risco de contágio mais baixo, o moderado, para os níveis de riscos elevado e superiores:

Avis, Batalha, Caldas da Rainha, Campo Maior, Castanheira de Pera, Castro Marim, Coruche, Figueiró dos Vinhos, Monforte, Porto de Mós, São João da Pesqueira, Silves, Tabuaço e Tondela.

No extremo oposto, há 22 concelhos que desceram a incidência acumulada a 14 dias e apresentam agora menos de 240 casos por 100 mil habitantes ao contrário do que acontecia na semana passada. Assim, e considerando a classificação usada na definição das medidas do estado de emergência, 22 concelhos desceriam de um nível de risco elevado ou superior para o nível de risco moderado, aqueles em que as medidas de restrição são muito leves:

Alcobaça, Arganil, Arraiolos, Arronches, Arruda dos Vinhos, Elvas, Faro, Lagoa (Algarve), Mação, Mêda, Melgaço, Mogadouro, Monchique, Penedono, Sabrosa, Sardoal, Sever do Vouga, Sines, Tomar, Vila do Bispo, Vila Nova de Cerveira e Vouzela

181 dos 308 concelhos de Portugal continental e insular não mudaram de categoria de risco, segundo a definição do ECDC.

Apesar da potencial subida ou descida nos níveis de risco, que só será confirmada a 18 de dezembro, e da reavaliação feita nessa altura, as medidas em vigor para estes concelhos são as mesmas que foram aplicadas no fim de semana 12-13 de dezembro, uma vez que o presente estado de emergência (e, consequentemente, as medidas para ele previstas) está em vigor até dia 23 de dezembro.

A maiores variações da última semana

Mondim de Basto, Marvão, Chaves, Trofa e Armamar são os cinco concelhos com mais novos casos de infeção com SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes nos 14 dias que antecederam 8 de dezembro, segundo os dados divulgados pela DGS.

Mondim de Basto (com 2.663 casos por 100 mil habitantes) e Marvão (2.097) estão também entre os cinco concelhos com um maior aumento da incidência na última semana, tal como já tinha acontecido nas semanas anteriores. Pinhel e Tabuaço são, no entanto, os dois municípios com a maior subida — Pinhel subiu de 247 casos por 100 mil habitantes acumulados em 14 dias para 1.069 e Tabuaço subiu de 83 para 895.

Freixo de Espada à Cinta, Gavião, Fafe, Lousada e Guimarães são os cinco municípios que tiveram a maior descida no número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Curiosamente, estes cinco municípios estavam entre os 11 concelhos com incidência mais elevada na semana passada.

O município de Freixo de Espada à Cinta confirma assim a tendência de queda no número de infeções das últimas semanas: no dia 25 de novembro tinha 3.153 casos por 100 mil habitantes a 14 dias e, no dia 8 de dezembro, 697. Gavião, agora com a segunda maior descida, tinha registado na passada semana a segunda maior subida.