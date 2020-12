Na última semana, Portugal apresentou “uma curva decrescente, ainda que com uma incidência alta e com o número de mortos alto” — um “cenário expetável”, nas palavras do secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Lacerda Sales falava aos jornalistas em Leiria, onde está para acompanhar a situação epidemiológica da região. Sobre a situação a nível nacional, defende que “está dentro daquilo que os epidemiologistas têm dito“.

Ainda assim, o governante fez um apelo em relação ao Natal e lembrou que “o comportamento individual vai ser decisivo para o sucesso coletivo”. Mais: “Se houver necessidade de puxar o travão de mão, como o senhor primeiro-ministro já tinha dito, obviamente que o Governo não hesitará”, mas também “procurará equilibrar aquilo que é o controlo da pandemia e o bem estar dos portugueses”.

Este Natal não é igual aos outros, mas os portugueses aderem a esta mensagem e vão perceber que, para termos outros Natais e outros finais de ano com as nossas famílias, precisamos de nos resguardar este Natal, de seguir as regras, de termos menos gente em casa”, afirmou.

Lacerda Sales acrescentou ainda que Portugal espera conseguir um total de mais 2.100 ventiladores até ao final do ano e que “muito em breve” os hospitais receberão 204. “Não basta chegarem, é preciso serem certificados e reavaliados para ver se tudo está a funcionar em pleno. Há cerca de 204 nessas condições e portanto muito em breve, depois desta avaliação serão obviamente entregues aos hospitais”, explicou. O secretário de Estado adiantou ainda que, em alguns casos, os ventiladores ainda não foram distribuídos por falta de um adaptador para ligar os aparelhos ao sistema.

O governante acrescentou ainda que a taxa de ocupação atual de doentes mais graves, está rondar os 80%, do total de 650 camas para casos Covid-19. Questionado sobre as famílias que não têm capacidade de acolher familiares infetados, Lacerda Sales diz: “Estamos preparados para o pior. Temos 25 estruturas de retaguarda no país, com uma capacidade de 1.600 camas, que têm dado resposta àquilo que são as necessidades”.