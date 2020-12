A Michelin anuncia esta segunda-feira quais os restaurantes distinguidos com uma, duas e três estrelas na edição de 2021 do guia Espanha e Portugal, numa cerimónia que será transmitida de forma virtual a partir de Madrid.

Agendado para as 19h00 em Portugal, uma hora mais tarde em Espanha, o anúncio dos restaurantes distinguidos no Guia Michelin Espanha e Portugal 2021 será transmitida em direto a partir da Real Casa de Correos, na Porta do Sol, Madrid, através da plataforma galaguia.michelin.pt.

A realização da cerimónia em formato virtual deve-se às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, que também fizeram atrasar em algumas semanas o lançamento do guia, normalmente lançado em novembro, e que chegará esta terça-feira às bancas.

De acordo com a agência de notícias espanhola, Efe, que cita fonte da Michelin, na edição do próximo ano há um aumento “razoável” de restaurantes distinguidos com duas estrelas (cozinha excecional, merece o desvio) e um crescimento “alto” de uma estrela (‘cozinha de grande nível, compensa parar’).

Além disso, será atribuída uma nova distinção, a estrela verde, que premeia os restaurantes pela sua sustentabilidade.

Também haverá perdas de estrelas, a maioria por encerramentos, e “uns poucos” por baixa dos padrões exigidos pelos inspetores da Michelin.

Na edição de 2020, Portugal conta com sete restaurantes com duas estrelas e 20 com uma estrela.

É esperada a perda da estrela que detinha o restaurante São Gabriel (Almancil, Algarve), que fechou portas em novembro passado, após ter sido vendido.

Em abril, Gwendal Poullenec, diretor internacional do Guia Michelin, editado em 32 países, assegurou que os inspetores teriam um critério “flexível e realista” na avaliação dos restaurantes em contexto de pandemia, que afetou duramente o setor da restauração.

Segundo o responsável, os inspetores serão “flexíveis, sensatos, respeitosos e realistas” e oferecerão o seu apoio para contribuir para a recuperação dos restaurantes.

A diretora de comunicação e marcas da Michelin, Mónica Rius, assegurou que o inspetor-chefe “José Vallés e a sua equipa de inspetores foram capazes de assegurar a seleção de 2021 em circunstâncias tão adversas como as deste ano”.

Foi um trabalho de campo sem precedentes, com o objetivo único de não faltar ao nosso encontro anual com os nossos leitores, e de apoiar um sector estratégico tão castigado pela pandemia”.

As galas de lançamento do Guia Espanha e Portugal realizam-se anualmente desde 2009, quando foi lançada a centésima edição do guia ibérico, decorrendo em cidades diferentes, quase sempre em Espanha. Lisboa acolheu a cerimónia em novembro de 2018.