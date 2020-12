Tinha regressado a casa este domingo, depois de três semanas internado num hospital da capital francesa, onde foi uma vez mais submetido a uma operação ao coração — já em 2001 teve de se afastar durante meses dos comandos do Liverpool, justamente o ano em que ganhou Taça de Inglaterra, Taça da Liga, Taça UEFA, Supertaça de Inglaterra e Supertaça Europeia e foi considerado o melhor treinador do mundo pela revista WorlsdSoccer, com problemas cardíacos.

Noticiou o jornal L’Équipe, o treinador francês Gérard Houllier não resistiu e morreu esta segunda-feira, em Paris. Tinha 73 anos.

“Estou a lutar, mas vou ultrapassar isto”, foi a última declaração pública que fez, há cerca de uma semana, revelou o mesmo jornal, que diz que há já 19 anos, desde o fatídico 13 de outubro de 2001, em que teve de ser internado de urgência, para uma dissecção da aorta, que Gérard Houllier vivia uma espécie de “liberdade condicional” — e tinha consciência disso. A situação era tão delicada que na época 2010-2011 o treinador foi finalmente impedido pelos médicos de continuar a treinar, mas nem por isso deixou o futebol e em 2012 assumiu o cargo de diretor desportivo das equipas patrocinadas pela Red Bull.

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.

Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E

