A exposição dos cidadãos à desinformação e o combate às fake news têm sido preocupações constantes para as instituições europeias. Tanto o Parlamento Europeu como a Comissão Europeia têm estado atentos ao fenómeno e desenvolvido algumas iniciativas – em maio deste ano, por exemplo, a Comissão registava mais de 2.700 artigos diários com notícias falsas sobre a Covid-19 nas redes sociais.

Um pouco por todo o continente, a preocupação com este tema está presente na agenda mediática e no dia a dia dos cidadãos e Portugal não é exceção – os portugueses são dos que mais se preocupam com a distinção entre o que é falso e verdadeiro nos conteúdos online, de acordo com o Digital News Report Portugal 2020, a secção portuguesa do relatório anual do Reuters Institute for the Study of Journalism.

Estes conteúdos problemáticos passam por informação totalmente falsa e fabricada, outra que mistura elementos verdadeiros com mentiras, vídeos manipulados ou descontextualizados e ainda contas falsas usadas para astroturfing, ou seja, mascarar a proveniência política de mensagens que pretendem influenciar a opinião pública. Teorias da conspiração, movimentos negacionistas, falsas curas e boatos acerca do papel das instituições têm sido os problemas mais evidentes – mas eles não são novos, nem uma preocupação recente.

Em abril de 2018, a Comissão Europeia apresentou a comunicação “Combater a desinformação em linha: uma estratégia europeia”, na qual reuniu os contributos das iniciativas tomadas desde 2015 sobre o tema. Defendeu então – como hoje – que a desinformação mina a confiança nas instituições democráticas e nos media, põe em causa processos políticos livres e prejudica a democracia, já que compromete a capacidade de os cidadãos tomarem decisões informadas.

No final desse mesmo ano, a Comissão conseguiu que plataformas como o Facebook, Twitter e Google adotassem voluntariamente códigos de boas práticas que os responsabilizam por ações como bloquear contas falsas, melhorar o controlo de colocações de anúncios e garantir a transparência em relação a conteúdos patrocinados, especialmente propaganda política e publicidade temática. Um relatório divulgado em setembro passado mostra que estas medidas da UE tiveram um impacto positivo, nomeadamente o aumento do destaque dado às fontes de informação credíveis e a disponibilização de novas ferramentas para os utilizadores denunciarem abusos. Ainda assim, o relatório indica também que este enquadramento regulatório de base voluntária é insuficiente.

O Plano de Ação para a Democracia Europeia, apresentado no início de dezembro, volta à carga com propostas nesta área: o documento está focado na adopção de medidas que fomentem a realização de eleições livres e justas, no reforço da liberdade dos meios de comunicação social e, de novo, no combate à desinformação. A Comissão propôs, entre outras medidas, a revisão do atual código de conduta sobre a desinformação, de forma a reforçar requisitos aplicáveis às plataformas e introduzir normas de acompanhamento e supervisão rigorosas.

Em novembro, a propósito da apresentação da Nova Agenda do Consumidor, o comissário europeu da justiça, o belga Didier Reynders, disse numa entrevista que defende sanções para obrigar as plataformas a cumprir. E já em maio o responsável pelo mercado interno, o francês Thierry Breton, tinha chamado à desinformação a “doença do século”, referindo que os esforços para combater notícias falsas nas plataformas digitais “nunca serão suficientes”.

Numa resolução votada a 17 de Abril no Parlamento Europeu, os deputados reforçaram a importância do acesso a informação verificada, de modo a combater as notícias falsas sobre a COVID-19, realçando a importância de uma imprensa independente.

The Impact of Coronavirus on Media Freedom é o título de um relatório do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu (EPRS) que traça o retrato atual da liberdade de imprensa no mundo inteiro e os efeitos que a pandemia teve na difusão de notícias falsas. Ciente disto, e para apoiar o sector dos media, a UE anunciou um pacote de 5,1 milhões de euros para promover a liberdade e o pluralismo nos meios de comunicação social.

E, para contribuir para uma informação factual, a Comissão Europeia criou uma página sobre a resposta ao surto de COVID-19, que inclui informação útil para ajudar a identificar as notícias falsas e desfazer mitos relacionados com a pandemia.

Mas, ainda que atual, a crise da Covid-19 está longe de ser o único assunto em torno do qual a desinformação procura ganhar terreno. Os casos verificados – e reportados – durante as últimas eleições presidenciais no Brasil, com milhares de mensagens com conteúdos falsos difundidas através da rede WhatsApp, são um bom exemplo disso. A rede social anunciou entretanto nos últimos anos várias medidas de combate à propagação de notícias falsas, nomeadamente a redução do número de destinatários para quem se podem enviar mensagens de uma única vez, evitando assim a disseminação de conteúdos duvidosos. Entretanto, em junho deste ano, o Parlamento Europeu anunciou a criação de uma comissão especial sobre a ingerência estrangeira em todos os processos democráticos na UE, incluindo a desinformação. E o Serviço Europeu de Ação Externa desenvolveu o projeto estratégico EUvsDisinfo, para prevenir, denunciar e reagir às campanhas de desinformação com origem na Federação Russa que possam afetar diretamente a UE ou os Estados Membros.

20 mitos sobre a Europa

A desinformação e as fake news põem em causa a democracia, a capacidade de decisão informada dos cidadãos e, em tempos de pandemia, a saúde de todos. Em contagem decrescente para o arranque da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, a 1 de janeiro, partilhamos e esclarecemos 20 mitos sobre a Europa, um por dia.

Mito 1. A Europa gasta grande parte do orçamento com os próprios funcionários.

As principais instituições da UE empregam cerca de 60 mil funcionários, um número relativamente pequeno, sobretudo considerando que prestam serviço a cerca de 500 milhões de europeus – por comparação, por exemplo, com as câmaras municipais de Lisboa ou do Porto, que têm, em conjunto, mais de dez mil funcionários – e servem, no conjunto, populações que não alcançam um milhão de habitantes.

Na verdade, a UE gasta menos de 7% do seu orçamento anual com custos de administração, o que inclui salários, pensões, edifícios, custos de funcionamento de todas as instituições e os serviços de tradução e interpretação essenciais para garantir a diversidade cultural e linguística.

Este artigo faz parte de uma série sobre o trabalho levado a cabo pelo Parlamento Europeu e é uma parceria entre o Observador e esta instituição.