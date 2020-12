É uma distinção entre muitas distinções mas vale por mais do que uma distinção. Num ano em que decidiu não atribuir a Bola de Ouro devido à pandemia e aos longos meses de paragem em todas as competições, a publicação francesa France Football decidiu abrir uma votação para eleger o Melhor Onze da História do futebol, colocando entre as opções jogadores que múltiplas gerações para ficar com os melhores dos melhores. E, como não poderia deixar de ser, houve um nome português entre os 11 escolhidos: Cristiano Ronaldo.

O jogador da Juventus, que ganhou cinco vezes a Bola de Ouro no Manchester United (uma) e no Real Madrid (quatro), foi eleito o melhor avançado de sempre jogando a partir de uma zona mais à esquerda, onde estava a concorrer com Ronaldinho Gaúcho, Karl-Heinz Rummenigge, Hristo Stoitchkov, Ryan Giggs, Thierry Henry, Rivaldo, Rivelino, Oleg Blokhine e Dragan Dzajic numa lista que tinha sido divulgada em outubro.

A votação tinha ainda mais dois portugueses, também eles vencedores por uma vez da Bola de Ouro: Eusébio, que concorria para a posição de melhor avançado centro com Ronaldo Fenómeno, Romário, Johan Cruyff, Gerd Müller, Marco Van Basten, Kenny Dalgish, George Weah, Dennis Bergkamp e Sandor Kocsis, e Luís Figo, que estava na lista para melhor avançado direito num esquema de 3x4x3 com David Beckham, George Best, Samuel Eto’o, Garrincha, Jairzinho, Kevin Keegan, Stanley Matthews, Lionel Messi e Arjen Robben.

A lista final para o Melhor Onze da História para a France Football foi a seguinte:

Guarda-redes: Lev Yachine (Rússia), que ganhou a Gordan Banks, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Sepp Maier, Manuer Neuer, Thomas Nkono, Peter Schmeichel, Edwin van der Sar e Dino Zoff

L'unique gardien de but sacré Ballon d'Or @francefootball élu comme le dernier rempart de la plus meilleure équipe de l'histoire https://t.co/uNGtiNA2n6 — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Defesa direito: Cafu (Brasil), que ganhou a Giuseppe Bergomi, Carlos Alberto, Djalma Santos, Claudio Gentile, Manfred Kaltz, Philipp Lahm, Wim Suurbier, Lilian Thuram e Berti Vogts

Capable de défendre solidement mais aussi de se porter vers l'avant et de devenir un véritable attaquant, Cafu a été un modèle à son poste https://t.co/OTUGPswt6P — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Defesa central: Franz Beckenbauer (Alemanha), que ganhou a Franco Baresi, Fabio Cannavaro, Desailly, Ronald Koeman, Bobby Moore, Daniel Passarella, Mathias Sammer, Gaetano Scirea e Sergio Ramos

Double Ballon d'Or @francefootball, Franz Beckenbauer est resté le Kaiser pour être choisi comme le défenseur central du onze de légende #BOdreamteamhttps://t.co/gf6Ur2XKwp — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Defesa esquerdo: Paolo Maldini (Itália), que ganhou a Andreas Brehme, Paul Breitner, Antonio Cabrini, Giacinto Facchetti, Junior, Ruud Krol, Marcelo, Nilton Santos e Roberto Carlos

Joueur du Milan AC de ses 17 à ses 41 ans, Paolo Maldini, c'est une certaine idée du football qu'on ne revoit quasiment plus désormais #BOdreamteamhttps://t.co/GXYmz95F9N — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Médios defensivos: Lothar Matthäus (Alemanha) e Xavi (Espanha), que ganharam a Jozsef Bozsik, Sergio Busquets, Didi, Paulo Roberto Falcao, Steven Gerrard, Gerson, Pep Guardiola, Josef Masopust, Johan Neeskens, Andrea Pirlo, Fernando Redondo, Frank Rijkaard, Bernd Schuster, Clarence Seedorf, Luis Suarez, Marco Tardelli, Jean Tigana e Xabi Alonso

Ballon d'Or Dream Team : Xavi et Lothar Matthäus choisis au milieu https://t.co/8rrqDAF289 — France Football (@francefootball) December 14, 2020

???? (1/2) ???????? Lothar Matthäus is elected by our 140 journalists jury as best defensive midfielder of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/F0d1LkYzUF — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Médios ofensivos: Pelé (Brasil) e Maradona (Argentina), que ganharam a Roberto Baggio, Bobby Charlton, Alfredo Di Stefano, Enzo Francescoli, Ruud Gullit, Gheorghe Hagi, Andrés Iniesta, Raymond Kopa, Laszlo Kubala, Alessandro Mazzola, Michel Platini, Ferenc Puskas, Gianni Rivera, Juan Alberto Schiaffino, Socrates, Francesco Totti, Zico e Zinédine Zidane

Ballon d'Or Dream Team : Le Roi Pelé et Diego Maradona élus dans ce onze de légende https://t.co/DRCq9V4zGU — France Football (@francefootball) December 14, 2020

???? (1/2) ???????? Diego Maradona is elected by our 140 journalists jury as best offensive midfielder of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/Ei6cj9qIBe — France Football (@francefootball) December 14, 2020