O Procurador Geral dos Estados Unidos da América, William Barr, demitiu-se esta segunda-feira. O anúncio foi feito por Donald Trump, através da rede social Twitter, minutos após o Colégio Eleitoral ter oficializado a vitória de Joe Biden.

De acordo com o Presidente cessante, Barr vai deixar as funções antes do dia 25 de dezembro “para passar as festividades com a sua família”. A posição será ocupada interinamente pelo procurador-geral adjunto Jeff Rosen. “Acabei de ter uma reunião muito agradável com o procurador-geral Bill Barr na Casa Branca. A nossa relação tem sido muito boa, ele fez um excelente trabalho! De acordo com a carta, Bill partirá pouco antes do Natal para passar as festividades com a sua família”, escreveu Trump.

…Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

“O procurador-geral adjunto Jeff Rosen, uma pessoa notável, será procurador-geral interino. O altamente respeitado Richard Donoghue assumirá as funções de procurador-geral adjunto. Obrigado a todos!”, concluiu.

Há cerca de duas semanas, a 1 de dezembro, William Barr contrariou Donald Trump quando afirmou que “até à data” não existiam provas de fraude nas eleições. “Até à data, não vimos fraude eleitoral numa escala que teria levado a um resultado diferente nestas eleições”, disse em entrevista à Associated Press.